Il s'agit du renforcement du suivi-contrôle des chantiers en cours d'exécution et du respect des délais prescrits dans les plans de passation des marchés, du renforcement de la collaboration entre les collectivités territoriales et les services techniques déconcentrés.

A cela, il faut ajouter la défaillance de certains prestataires et la faible collaboration entre les collectivités territoriales et les services techniques déconcentrés.

On retient de ce rapport que pour le premier semestre de l'année en cours, le taux d'exécution physique des activités est de 16% et 23% pour le taux d'exécution financière.

La revue à mi-parcours a regroupé les services techniques déconcentrés, les projets et programmes, les ONG/OSC et des collectivités territoriales pour la validation du rapport de performance régionale à mi-parcours 2017 des collectivités territoriales. Les participants ont, pour l'occasion, pu apprécier les progrès réalisés, identifier les difficultés et proposer des solutions pour le second semestre.

Le Plan national de développement économique et social (PNDES), adopté en 2016, vise de façon globale à transformer l'économie pour une croissance durable et inclusive en vue d'améliorer le bien-être social des Burkinabè.

Le Cadre régional de dialogue (CRD) de l'Est s'est réuni le jeudi 24 août à Fada N'Gourma, pour la revue à mi-parcours 2017 du Plan national de développement économique et social (PNDES).

