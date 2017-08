Sénégal: Commercialisation de l'oignon et de la pomme de terre - L'Etat avertit les spéculateurs

Selon lui, si l'on compare ce qui est fixé au parc de Thiaroye et de Gueule Tapée par rapport au prix qui est consacré à la boutique du coin, il y a une nette différence. «C'est là où le consommateur se sent qu'il est arnaqué. Nous demandons la protection du Ministre», lance M. Cissé.

«Avec le sac de 25 Kg vendu à 12 mille francs, on craint la hausse du prix de la pomme de terre d'ici la Tabaski. Ce que nous constatons n'est pas rassurant. Comme le Ministre du commerce l'avait annoncé à l'assemblée nationale, les prix soient homologués ou arrêtés d'autorité. Parce que l'espace des fêtes permet au Ministre de prendre un arrêté et de fixer d'autorité le prix. Il y a un prix qui a été toujours conseillé qui est de 250 francs le Kg», propose-t-il.

Selon lui, l'oignon et la pomme de terre sont suffisamment disponibles sur le marché. «Nous sommes heureux de constater d'abord la présence massive de l'oignon et de la pomme de terre dans les étals. Le prix du kilogramme d'oignon tourne autour de 350 francs et la pomme de terre 400 francs en fonction des variétés. A ce jour, 40 mille tonnes d'oignons et 5 mille tonnes de pomme de terre sont disponibles sur le marché, sans compter le nombre de containers assez important présents au niveau du port de Dakar», informe-t-il. Avec une telle quantité, poursuit-t-il, on a largement dépassé la consommation mensuelle estimée à 7000 tonnes d'oignon par mois.

Le gouvernement va prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre les spéculations de prix des denrées alimentaires et assurer un bon approvisionnement du marché en produits de consommation courante notamment la pomme de terre et l'oignon.

Le Ministre du commerce Alioune Sarr a effectué hier, mercredi 30 août une visite au niveau du marché de Gueule Tapée (Cambérène) pour suivre l'évolution des prix de denrées de premières nécessités et s'assurer de l'approvisionnement correct du marché en oignon et en pomme de terre à deux jours de la fête de la Tabaski.

