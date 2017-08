La proposition a été entérinée à l'unanimité. Dans son discours de clôture, le vice-président a salué la mobilisation des députés et du personnel de l'Assemblée dans un élan de compassion et de solidarité dès l'annonce du décès de Salifou Diallo pour lui rendre un hommage mérité.

Pour la vacance du poste de président de l'Assemblée nationale, Me Sankara a déclaré qu'il sera procédé a l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée en application des articles 91, 92 et 93 de la Constitution et l'article 17 alinéa 3 de la résolution 001 de 2016 portant règlement de l'Assemblée nationale.

L'heure semble être toujours au recueillement à l'hémicycle parmi les 99 honorables députés présents. Les présidents de groupes parlementaires et les présidents de commissions n'ont pas souhaité prendre la parole. Me Bénéwendé Sankara a informé les élus nationaux que le décès du président de l'Assemblée nationale ouvre une double vacance.

A la suite au décès du président de l'Assemblée nationale Dr. Salifou Diallo, une session spéciale du parlement a été convoquée. Ouvert le 19 août 2017, elle a essentiellement été consacrée à la cérémonie d'hommage au défunt. Le ton encore hésitant et le coup de maillet presqu'inaudible, Me Benéwendé Sankara, premier vice-président de la Représentation nationale, a présidé la clôture de la session spéciale en l'absence du gouvernement.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Me Bénéwende Sankara, a annoncé hier, mercredi 30 août, au cours de la clôture de la session spéciale, l'ouverture, ce jeudi, de la session extraordinaire du parlement, consacrée à la succession du président Salifou Diallo. Cette session s'achèvera le 8 septembre prochain avec l'élection d'un nouveau chef du parlement et la validation du mandat du suppléant de Gorba à l'hémicycle.

