Sénégal: Sous la hantise de la foudre à Ziguinchor - Les populations s'interrogent sur l'efficacité des paratonnerres

Le spectre de la foudre continue de hanter le sommeil des populations du Sud qui s'interrogent sur l'efficacité des paratonnerres installés dans la région. Leur présence est bien réelle dans la région, mais c'est à se demander si l'efficacité de ces matériels est avérée, tellement les exemples de cas de victimes de décharge électrique liées à la foudre font florès dans la région sud. Chaque hivernage y va avec son lot de désolation, de personnes qui périssent foudroyées après de grosses précipitations accompagnées de tonnerre et de violente foudre.

A rappeler qu'en 2012, la région avait bénéficié d'un programme d'installation de 98 paratonnerres sur l'étendue du territoire régional. Malgré tout, les populations sont plongées dans la psychose après les affres de cette foudre. Il y a quelques jours, dans le village de Bouyouye, localité située dans le département d'Oussouye, un garçon de 14 ans est mort foudroyé. Une victime qui allonge la liste des personnes ayant péri à cause de la foudre. Pour Ernest Diatta, «dans les zones rurales, on est exposé à cette foudre. Et, c'est à croire que ces paratonnerres ne protègent que les habitants des zones urbaines comme Ziguinchor. Dans nos villages, ces paratonnerres n'ont aucun effet», déplore-t-il.

Difficile de disposer des statistiques sur les paratonnerres installées dans la région à cause du mutisme des services compétents. Il reste évident que l'urgence de l'installation de paratonnerres efficaces reste une demande des populations de cette région située dans une zone intertropicale favorable aux orages et à la foudre. Pour une sensibilisation sur les mesures de prévention, de protection contre les risques liés à la foudre, une mission de la Direction de la protection civile s'était récemment déployée dans la région, très exposée à cause de l'absence ou la défaillance de la plupart des paratonnerres.

Si les paratonnerres protègent les bâtiments et les sites contre le foudroiement direct et ses effets destructeurs, les parafoudres protègent les équipements et réseaux électriques contre les surtensions provoquées par la foudre. Reste à savoir si les deux solutions sont associées pour une protection complète et optimale. Car, les dégâts causés par la foudre ne sont plus à démontrer dans cette partie sud du pays où la foudre tue à chaque hivernage