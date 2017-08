Ile Maurice: Sous-location d'un bâtiment saisi - La chance sourit à Gooljaury...

Une révélation en entraîne une autre. Alors que le ministère du Logement et des terres a autorisé Rakesh Gooljaury à sous-louer une partie de son bâtiment commercial construit sur un terrain de l'État, à Belle-Mare, depuis le 6 février (comme annoncé dans notre édition de lundi), il s'avère que ce bien est sous le coup d'une saisie depuis le 22 décembre 2016.

En effet, un Power to seize signé Ramesh Motee, Chief Risk Officer, et Sanraj Luximon, Head of Special Assets Management de la MauBank (exMauritius Post and Co-operative Bank Ltd) a été émis ce jour-là sur deux propriétés de Rakesh Gooljaury. Il s'agit d'un ensemble immobilier à Wolmar, Flic-en-Flac, estimé à Rs 12 millions ainsi que deux terrains de l'État, à Belle-Mare. Terrains qui comprennent une aire de stationnement, deux bâtiments commerciaux, dont un de trois étages, le tout estimé à Rs 25 millions.

Cette banque poursuit l'homme d'affaires, témoin vedette dans l'affaire Roches-Noire, en justice pour des impayés totalisant Rs 85,7 millions. Un memorandum of seizure daté du 15 février de même que deux notes d'huissier en date du 22 février et du 16 mars sont également enregistrés.

Cela n'a pas empêché le vice Premier ministre et ministre du Logement et des terres Showkutally Soodhun, actuellement en pèlerinage à La Mecque, de donner son feu vert pour amender le bail de Rakesh Gooljaury, le 6 février. Permettant à ce dernier de sous louer le rez-de-chaussée et le premier étage d'un de ces bâtiments commerciaux à Belle-Mare. Cela, même si l'homme d'affaires a réglé ses arriérés sur ce bail industriel d'un montant total de Rs 351 146. Selon le ministère, Rakesh Gooljaury a remboursé Rs 150 000 le 26 juin 2015, Rs 127 827 le 3 juillet 2015 et Rs 73 319 le 23 janvier.