Ile Maurice: Emmanuel Richon - Regarder Maurice en face

Sans complexe. Emmanuel Richon est le premier à reconnaître que «parfois, c'est raté», quand il s'agit de ses bustes en terre cuite. Cela arrive que les spectateurs ne reconnaissent pas le personnage sculpté, du premier coup d'œil. Alors, l'artiste - plus connu comme le conservateur du Blue Penny Museum - se dit, avec philosophie, que «chacun voit les choses différemment».

Le modelage de la terre, c'est à la maternelle qu'Emmanuel Richon dit l'avoir découvert. Un art qu'il pratique aujourd'hui avec les mains, mais surtout avec philosophie.

Le 20 août, le buste en terre cuite de Ramoo Sooriamoorthy, enseignant et auteur des Tamouls à l'Ile Maurice, a été dévoilé à l'angle des rues Champ-de-Lort et Saint-Georges, à Port-Louis. C'est Emmanuel Richon qui a réalisé ce buste en terre cuite. Et c'est la première fois que l'une de ses œuvres occupe ainsi un espace public, hors du Blue Penny Museum.

C'est sur photo qu'Emmanuel Richon travaille. Avec les difficultés que cela implique. Soit les photos ne sont pas de bonne qualité, soit elles ne sont pas nombreuses. Quant au profil du personnage sculpté, il est souvent laissé à l'imagination de l'artiste. «Au départ, les photos ne sont pas prévues pour faire de la sculpture. C'est surtout des souvenirs et pas de gros plans. Il faut se contenter de cette matière-là. Le numérique, on croit que c'est bon sur l'ordinateur mais le jour où la machine a une défaillance, on perd tout.»

Outre le buste de Ramoo Sooriamoorthy, on peut admirer Ti Frer dans la boutique du musée au Caudan ainsi que Charles Baudelaire, qui trône au milieu de l'exposition gratuite que lui consacre le Blue Penny Museum jusqu'au 14 octobre. «Il y a plus de photos de Baudelaire que de Ti Frer», affirme Emmanuel Richon. «Baudelaire a eu les plus grands photographes de son siècle, si ce n'est du monde, qui l'ont pris pour modèle régulièrement. Son meilleur ami était Félix Nadar» (NdlR : illustre photographe du XIXe siècle, qui a notamment fait des portraits de George Sand et d'Alexandre Dumas père).

En analysant la statuaire mauricienne, Emmanuel Richon déclare que seulement trois femmes ont été sculptées chez nous. «Cela en dit long, plus que n'importe quel discours.»

Elles sont Anjalay Coopen, qui se situe devant le New Human Rights Building, à Port-Louis, non loin de la Cour suprême. «Je crois qu'il existe une seule photo d'elle et celle-ci est de mauvaise qualité.» Il cite aussi la reine Victoria, devant l'Hôtel du gouvernement, mais qui «n'est pas trop mauricienne», ironise-t-il.

Ainsi que le personnage de Virginie du roman Paul et Virginie de Bernardin de Saint Pierre. «Elle n'a jamais existé.» Des statues des deux personnages sont visibles notamment à Curepipe, ainsi que dans la cour de l'église Saint-François-d'Assises, à Pamplemousses.

Emmanuel Richon se dit «très fier» d'avoir statufié Lisette Talate, figure de la lutte chagossienne pour le retour aux îles natales. Cette sculpture en terre cuite a été réalisée pour l'exposition que le Blue Penny Museum avait consacrée à une vingtaine de figures mondiales de la non-violence, en 2013. Depuis ce buste, il y a eu celui de Charlésia Alexis, autre figure de proue du combat des Chagossiens, elle aussi décédée aujourd'hui.

Les deux sculptures attendent leur heure dans les réserves du musée du Caudan. «J'aurais aimé qu'elles aient le même sort que le buste de Ramoo Sooriamoorthy, mais je ne peux pas passer mon temps à essayer de convaincre tout le monde», lâche l'artiste.

Il s'insurge contre le fait que «dès qu'il s'agit de la statue d'un homme politique, là on va trouver les fonds nécessaires». Celui qui sculpte des visages va plus loin : «Pour moi, cela pollue le paysage.»

Sans citer de noms, il lance : «La place d'Armes est défigurée. Cela a commencé dès le début du XIXe siècle. Mais, à la fin, il y en a trop. À la fin, il n'y aura même plus d'herbe. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres places pour faire ça ou d'autres manières de rendre hommage à ces gens ? Mais surtout, est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens à honorer ? En dehors de la reine Victoria, il n'y a pas de femme politique mauricienne là.»

Son point de vue est plus nuancé à propos des bustes et statues du jardin de la Compagnie. Des éloges pour l'hommage rendu à Léoville L'homme et à Brown-Séquard. Une critique pour la statue de Ti Frer qui «n'est pas en bronze mais en résine. Et au sol, on voit les traces de l'usure du temps». Que la statue de Ti Frer tient une ravanne entre les mains et non son instrument de prédilection, le triangle, «on ne peut pas nier que c'est quand même un hommage», note Emmanuel Richon.