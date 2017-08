Ile Maurice: St-Brandon - Les squatteurs sommés de décamper ce jeudi

Le ministre fait aussi valoir que les îles doivent, à cette date, avoir été débarrassées de tous les matériaux utilisés pour construire les bicoques. Cependant, à samedi, les structures construites par les squatters étaient toujours présentes sur les îles Courson et Tectec. «S'ils doivent être partis le 31 août, ils devraient déjà avoir commencé à nettoyer, non ?», se demande Alain Langlois, ancien directeur de Raphaël Fishing, qui avait dénoncé cette situation dans notre édition du 29 juillet 2017.

C'est ce qu'a signalé à l'express, mardi 29 août, le ministre des Collectivités locales et des îles éparses, Mahen Jhugroo. Ces deux îles et 11 autres appartiennent à l'État mauricien dans l'archipel comprenant les 26 îles qui constituent St-Brandon. Les squatters y ont notamment construit des baraques en tôle.

