Cameroun: Forces de défense - Un professionnalisme à toute épreuve

La gravité des événements survenus dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a poussé les autorités publiques à renforcer les mesures de sécurité dans ces deux régions.

Le déploiement des forces de défense et de sécurité avait pour seuls objectifs de protéger les institutions républicaines, de faire respecter les lois et règlements de la République et assurer la continuité des différentes activités et protéger des personnes et de leurs biens. Au plus fort de la crise, certains compatriotes ont posé des actes délictueux notamment la destruction des emblèmes nationaux, des édifices publics, atteinte aux propriétés privées et à l'intégrité physique des citoyens.

L'intervention des forces de défense et de sécurité a permis de limiter les dégâts, d'empêcher toute situation insurrectionnelle et de maintenir un climat de paix dans les deux régions. Militaires, gendarmes, policiers, gardiens de prison ont ainsi accompli leur devoir dans le respect des droits humains. Ils ont protégé les hommes et leurs biens parfois au péril de leurs vies.

Ils ont fait preuve de retenue et de modération malgré la gravité des actes posés et en dépit des multiples agressions, outrages et actes de provocation dont ils étaient l'objet de la part de certains manifestants. Ils ont su garder le discernement nécessaire pour savoir qu'ils étaient confrontés non pas à des ennemis mais à des « citoyens temporairement égarés » qu'il convenait donc de contenir et de canaliser avec le minimum de violence et en leur laissant toujours une porte de sortie, sous le contrôle constant des autorités administrative et judiciaire.

La paix et le calme qui continuent de régner aujourd'hui dans ces deux régions sont un indicateur du bon « boulot » que ces hommes et femmes ont abattu au prix d'énormes sacrifices. Ce bilan positif est la conséquence du dispositif de sécurité mis en place. Le professionnalisme des forces de défense et de sécurité camerounaises dont les jalons ont été posés en 2001 à travers les textes présidentiels qui avaient consacré la réforme de l'armée sous le concept de « modernisation des forces de défense » est reconnu lors des multiples missions de maintien de la paix auxquelles elles participent.

Elles sont désormais moulées et bien aguerries aux techniques modernes de combat et de maintien de l'ordre. Cette mue dans les comportements et les mentalités est impulsée depuis les écoles et centres de formation. Les programmes de formation, les cours sur les droits de l'homme, les nouvelles techniques de maintien de l'ordre et le droit humanitaire occupent une place centrale.

Le Cameroun abrite par ailleurs sur son sol, le Centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre basé à Awae, dans le département de la Mefou et Afamba. Le leadership du Cameroun dans ce domaine a été renforcé par la création depuis 2008 de l'Ecole internationale des forces de sécurité (Eiforces) dont les missions consistent entre autres, à former, entrainer, recycler et perfectionner les experts civils et militaires aux opérations de soutien à la paix ainsi qu'aux missions de sécurité intérieure.

Les félicitations du chef de l'Etat à ces vaillants hommes et femmes est donc un hommage mérité au regard de la délicatesse de leur tâche et surtout de la mission accomplie en situation de crise.

Comme ils l'ont prouvé sur d'autres fronts, notamment à Bakassi, contre Boko Haram à l'Extrême-Nord et à l'Est contre les incursions des bandes armées venant de certains pays voisins, les forces de défense et de sécurité rassurent.

Le message de reconnaissance du bon travail que leur adresse le président de la République, Paul Biya, chef des armées, constitue donc un adjuvant pour la suite de leur mission.