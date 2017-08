Sénégal: Momar Diongue - «Ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas beaucoup d'écart par rapport a l'opposition»

Cette campagne prématurée du pouvoir est liée à deux choses. D'abord, il y'a l'intervalle qui nous sépare de la présidentielle de 2019 qui n'est pas trop long : nous sommes à un an et demi de cette prochaine échéance électorale. Cela ne m'étonne donc pas que le camp présidentiel se met déjà en ordre de bataille.

Car, en réalité, même si ce délai qui nous sépare de 2019 parait long, il faut que l'on sache que l'année qui précède une année électorale notamment présidentielle est toujours une année près campagne. Il ne faudrait pas s'étonner que dans la foulée des législatives que le camp présidentiel se lance déjà sur la présidentielle de 2019. Ensuite, la deuxième raison me semble liée à ce que je peux considérer comme quand même un choc qui a été ressenti par Benno Bokk yaakar à l'issue de ces législatives.

Il ne faudrait pas se voiler la face, Bby se retrouve avec 125 députés à l'Assemblée nationale, on peut considérer à première vue que c'est un score très substantiel, mais tout simplement lié au mode de scrutin. Parce que si on totalise l'ensemble des suffrages qui ont été recueillis par le camp présidentiel et ceux de l'opposition, on se rend compte que si on était dans le cadre d'une élection présidentielle, le président Macky Sall ne passerait pas au premier tour.

Je crois que c'est cela qui a créé un choc chez les partisans du pouvoir parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils doivent redoubler d'effort et que la majorité confortable qu'ils croient avoir à l'Assemblée nationale est assez relative. Ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas beaucoup d'écart par rapport à l'opposition.

«L'impact de cette campagne sera très négatif pour le pays»

L'impact sera très négatif pour le pays ! De toutes les façons, il ne faut pas perdre de vue que depuis que Macky Sall est là, il y'a beaucoup de Sénégalais qui croyaient qu'on allait tourner la page de la politisation à outrance de la vie publique au Sénégal. Mais, on s'est tous rendu compte que c'est le contraire.

Rendez-vous compte que le nombre du scrutin qu'il y'a eu depuis que Macky Sall est là : il y'a eu la présidentielle de 2012, ensuite dans la foulée, il y'a eu les législatives, en 2014 il y'a eu les élections locales puis le référendum en 2016 suivi des élections des membres du Haut conseil des collectivités territoriales. Il y'a eu énormément de scrutins et, depuis lors, c'est la politisation à outrance.

Il arrive que je me demande si le président ne passe pas la plupart de son temps à faire de la politique. Mais, cela est lié à une question beaucoup plus profonde, celle relative à la nature de la coalition au pouvoir. À l'origine, Benno bok yakaar était une coalition électorale, une machine électorale, un dispositif électoral qui a été mise en place en 2012 parce qu'il fallait faire face à Wade.

C'est cette alliance électorale qui s'est transformée en alliance gouvernementale et vous voyez que ce qui été à la base de cette coalition, c'était la politique, c'était une élection et ça a continué même dans la gouvernance du pays. Bby est une alliance qui n'a pas encore réussi à faire sa mue pour passer d'une alliance électorale à une alliance gouvernementale. C'est pourquoi il y'a cette politisation à outrance.

Ensuite, l'autre chose est liée à la personnalité même du président Macky Sall. Il est venu au pouvoir en 2012, après avoir créé son parti le 02 décembre 2008, donc par rapport à l'échiquier politique, son parti est relativement jeune et il souffre d'absence de structuration. C'est un parti également dont il est conscient qu'il a besoin d'être massifié et c'est pour cette raison que le chef de l'Etat lui-même passe énormément de temps à faire de la politique.

Il se rend compte que le cheval sur lequel il est monté pour travailler pour le Sénégal, n'est pas si parfait que çà ; parce que l'Apr n'est pas un parti très vieux, ni un parti structuré. C'est pourquoi il (président) passe tout son temps à compenser cette tare congénitale de l'Apr à travers une campagne électorale permanente et une politisation à outrance.

Et, si vous analysez le thème de politique publique en matière sociale, vous avez la couverture de la maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, les programmes périphériques comme Pudc et Puma. Tout cela vise à fidéliser l'électorat qui se retrouve hors de Dakar. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que le Président réalise le meilleur de son score dans le milieu rural et dans les zones périphériques à cause des programmes de grands chantiers qu'il est en train d'y réaliser.

Vous prenez également l'autoroute «Ila Touba», vous ne devez pas perdre de vu qu'il y'à des idéo réalistes, un électorat absolument à séduire par le président de la République en l'occurrence la communauté mouride. C'est également la même chose pour le train express régional destiné à séduire davantage l'électorat de Dakar.