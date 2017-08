Pour lui, cette décoration est le fruit du travail abattu avec les forces armées burkinabè dans le but de contribuer à la sécurité du pays et dans la sous-région.

Le sergent-chef John P. Lukich pour sa part, a remercié le Burkina Faso pour l'accueil et l'honneur reçus à travers cette décoration. A l'en croire, peu de militaires américains ont la chance de collaborer étroitement avec une nation partenaire. Et d'exprimer sa reconnaissance pour cette distinction reçue.

M. Sadou a par ailleurs remercié l'ambassadeur des Etats-Unis pour les efforts consentis et l'accompagnement de son pays accordé à l'armée burkinabè. A ce titre, il a montré le soutien des Etats-Unis dans les domaines tels que le déploiement des unités burkinabè au Darfour et la lutte contre le terrorisme.

De son avis, les nouvelles exigences du contexte sécuritaire, le renforcement des capacités opérationnelles des armées et la mise en place d'un partenariat stratégique régionale, sous régionale et internationale imposent des impératifs majeurs à apporter des réponses aux différentes menaces.

Ce fut l'occasion pour lui, d'exprimer sa satisfaction au sergent-chef Lukich pour sa contribution aux relations d'amitié et de coopération militaire entre les deux pays. Le général Sadou a évoqué son dévouement et son abnégation à mouvoir une dynamique forte à cette collaboration.

« Portez-la fièrement, partout où vous serez et soyez des ambassadeurs du Burkina Faso auprès de vos compatriotes », a-t-il souhaité au récipiendaire. A l'entendre, cette cérémonie traduit l'excellence de la coopération militaire entre le Burkina Faso et les Etats-Unis.

L'armée nationale burkinabè a organisé, le mardi 29 août 2017 à Ouagadougou, une cérémonie d'au revoir et de décoration pour le sergent-chef John P. Lukich, responsable des opérations administratives et techniques au sein du bureau de l'attaché de défense à l'ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso.

