Burkina Faso: Projet ESTHERGAS - Le comité de pilotage dresse le bilan

Le projet ESTHERGAS a pour objet la mutualisation des bonnes pratiques en matière de gestion des approvisionnements, des stocks et le renforcement du système d'information logistique.

A l'occasion de la fin dudit projet, son comité de pilotage a organisé, le mardi 29 août à Ouagadougou, un atelier de clôture.

Selon la Directrice générale de la pharmacie du médicament et des laboratoires (DGPML), Aminata Nacoulma, le projet s'est mené, depuis 2015, en étroite collaboration avec le groupe expertise France et l'Agence française de développement. «L'accompagnement technique de ces structures nous a permis d'améliorer la performance de la chaîne d'approvisionnement.

Et ce, grâce à la mise en place d'un système d'information», a-t-elle indiqué. Elle a soutenu que cet apport a abouti à une amélioration évidente et effective de la chaîne d'approvisionnement.

Pour elle, l'objectif, à terme, est de déployer et de connecter toutes les formations sanitaires et d'avoir des informations qui permettront d'être réactifs en cas de difficultés au niveau de la gestion et l'approvisionnement des médicaments.

Le chef de bureau projet santé Burkina Faso, Arouna Traoré, a relevé pour sa part, que la France met, chaque année à la disposition des pays africains, environ 120 milliards FCFA pour la réalisation de projets structurants.

« La France est le 2e contributeur de fonds global de lutte contre les pandémies telles que le VIH-SIDA, la Tuberculose, et le Paludisme », a-t-il souligné. Il a fait savoir que ce projet a renforcé aussi les capacités des gestionnaires des médicaments dans les structures de santé.

« Nous sommes, aujourd'hui à un taux d'exécution de 98%», a-t-il souligné. Pour le secrétaire général du ministère de la santé, Robert Lucien Kargougou, le projet ESTHERGAS a permis l'amélioration de la production et de la disponibilité de l'information logistique pharmaceutique.

Il a, de ce fait, salué la construction et la mise en place d'un système d'information en gestion logistique cohérent et efficace. « Ce projet a facilité le travail de nos vaillants hommes qui sont sur le terrain pour un rendu plus efficace et de qualité », a-t-il témoigné.