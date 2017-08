Sénégal: Placement en garde à vue et audition d'Assane Diouf - Me El Hadj Diouf liste des «manquements» qui annulent la procédure

Contrairement à ses 18 autres compatriotes qui ont regagné leurs familles après leur descente d'avion hier vers 2 heures du matin, suite à leur rapatriement des Etats-Unis d'Amérique, l'activiste insulteur du net, Assane Diouf, a été cueilli par des éléments de Division des investigations criminelles (Dic).

S'en suivra son audition dans la journée d'hier mercredi 30 août par la Brigade des affaires générales (Bag) de la Dic au Palais de justice Lat-Dior de Dakar. Après cette audition, Me El Hadj Diouf, son avocat a pu le rencontrer. Il a fait face à la presse après ce face à face avec son client désormais placé en garde à vue.

«J'ai vu enfin mon client. Hier on a été à l'aéroport pour l'accueillir, mais on l'avait kidnappé, enlevé, séquestré, pour l'amener vers une destination inconnue. On l'a menotté et on a enlevé même ses chaussures pour l'amener au commissariat du plateau. Il m'a aussi dit que les américains étaient avec lui et tenaient au respect de ses droits.

C'est pourquoi, jusqu'à la salle de retrait des bagages, parce que les américains étaient avec lui, il n'a pas été menotté. Il n'a pas été arrêté». C'est Me Me El Hadj Diouf qui déroule ainsi le film de arrivée et l'arrestation de son client Assane Diouf en terre Sénégalaise.

L'avocat dont les propos ont été recueilli par Seneweb, après avoir rencontré son client à la suite de l'audition de ce dernier par Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic) souligne que «c'est quand les américains sont retournés dans leur avion que les policiers l'ont menotté. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont mis dans une voiture banalisée. Ils étaient en civil. Pourquoi tout cela, en violation de ses droits ?», dénonce Me El Hadj Diouf.

Convoquant le règlement de l'Uemoa, en son article 5, l'avocat note que dans «tous les pays membres de l'Uemoa, l'avocat peut assister son client dès son interpellation. Ils ont entendu mon client Assane Diouf qui leur avait pourtant clairement signifié son désir d'être assisté par son conseil, Me El Hadj Diouf. Mais ils ont dit : "non, non, non, nous n'attendons pas».

Comme il n'a rien à se reprocher, comme il n'a pas peur, il a répondu à leurs questions. Mais je lui ai dit de ne plus répondre à partir de maintenant, en l'absence de son avocat", déclame Me El Hadj Diouf.

"Ils m'ont refusé le PV"

L'avocat dénonce également le fait que la police lui ait refusé de lire le procès-verbal d'audition. «J'ai réclamé le Procès-verbal, ils ont dit non. Dans certains dossiers, ils perdent complètement le Nord. Non seulement ils m'ont empêché d'assister mon client, d'être présent à l'interrogatoire de mon client Assane Diouf, mais ils me refusent l'accès au dossier», s'indigne-t-il.

Compte tenu de tous "ces manquements", de l'interpellation à l'audition de son client, Me El Hadji Diouf considère que la procédure devient donc nulle et son client doit être mis en liberté.

Pour rappel Assane Diouf a été rapatrié mercredi des Usa pour séjour illégal au pays de l'Oncle Sam. A son arrivée à Dakar, il avait été cueilli à l'aéroport par des éléments de le Brigade d'intervention polyvalente. Puis acheminer à la Division des investigations criminelles.