Burkina Faso/Sénégal: Ablasssé Yaméogo, président de l'UNSE - "Nous ne serons pas à Dakar par manque de cars"

Pour que la troupe d'animation se fasse plus entendre, la Fédération burkinabè de football (FBF) a doté l'UNSE de nouveaux matériels d'animation. D'une valeur de cinq millions neuf cent mille (5.900.000) FCFA, ce matériel est composé de djembés, de marcas et un ensemble professionnel de fanfare.

Nous sommes sous tutelle du MSL. Nous avons voulu être à Dakar pour pousser nos Etalons. Pour ce faire, nous avons justes demandé des cars pour pouvoir effectuer le déplacement. Là aussi, ce n'est pas possible. Alors que nous avons eu une promesse de carburant au cas où on allait avoir les cars.

La raison avancée, le manque de cars. «Depuis que nous sommes revenus de la CAN 2017 au Gabon, nous sommes orphelines. Toutes les démarches que nous menons vers le ministère des Sports et des Loisirs sont restées vaines.

Pour son président, Ablassé Yaméogo, l'enjeu de cette double confrontation est tel qu'il ouvrira à 75% les portes du mondial russe. «Face à ce destin national, la mobilisation de tous les fils et filles du Burkina Faso est plus qu'une nécessité.

Le Burkina Faso, dans une double confrontation, croisera les crampons avec le Sénégal le 2 septembre à Dakar et le 5 à Ouagadougou. Comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018, pour ces deux matches, l'Union nationale des supporters des étalons (UNSE) tient à jouer sa partition comme elle l'a toujours fait.

