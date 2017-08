Sénégal: Présidentielle 2019 - Le pouvoir déclenche la campagne

Pendant ce temps, à Diourbel, un comité électoral chargé de préparer la prochaine joute présidentielle de 2019 a été déjà installé par les partisans de la présidente du Conseil économique social et environnemental. Alors qu'à Touba, El Hadj Dia, responsable politique de l'Apr dans le département de Bambey a annoncé une tournée départementale dans les 12 communes pour préparer la bataille de 2019. Pour cela, El Hadj Dia a même invité l'ensemble des responsables politiques de la région de Diourbel à s'impliquer politiquement à Touba et aller prêter main forte aux responsables politiques au niveau local.

Dernière en date, les jeunes de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), réunies en assemblée générale le samedi 26 août dernier à Dakar, Thérése Faye et ses camarades venus des 45 départements du Sénégal et de la diaspora ont annoncé une campagne de vulgarisation des réalisations du chef de l'Etat Macky Sall en perspective de 2019. Auparavant, c'est l'honorable député-maire de la commune d'Agnam, Farba Ngom qui est monté au créneau pour sonner la remobilisation de ses troupes en faveur de la réélection de Macky Sall lors d'une rencontre de remerciement avec ses militants résidant à Dakar au Cices.

