Sénégal: Après l'évasion de trois détenus, la MAC boucle les impostes - Amnesty International dénonce et exige la réouverture des aérations

L'évasion, la semaine dernière, de trois détenus à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Sédhiou n'a pas fini de tarauder les esprits au sein de l'administration pénitentiaire (de Sédhiou).

Redoutant d'éventuelles fuites des prisonniers, elle a tout simplement fermé les impostes et autres ouvertures qui servaient d'aération de la cellule des pensionnaires. La section régionale d'Amnesty International/Sénégal de Sédhiou qui en a fait le constat dénonce une telle option. Amnesty International exige, au demeurant, la réouverture de ces fenêtres au nom des normes de santé et des droits standards dans les lieux de privation des libertés.

Cinq jours après la fuite de trois prisonniers à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Sédhiou, l'administration pénitentiaire a procédé au bouclage des entrailles par où sont passés les détenus. Ces fenêtres qui servaient d'aération des cellules sont fermés par des briques en dur et du ciment. Ce qui présente des risques sanitaires graves et constitue une atteinte aux droits humains, selon la section locale d'Amnesty International/Sénégal qui a fait le constat.

Lamine Sané, le représentant régional d'Amnesty International de Sédhiou s'en indigne profondément. «Effectivement, nous avons procédé au constat qui nous a amené à voir que les fenêtres qui servaient d'aération des cellules des détenus ont été bouclées après cette évasion des détenus à la Maison d'arrêt et de correction de Sédhiou. Cela est contraire aux normes de santé et de détention dans les lieux de privation des libertés. Nous dénonçons cela avec fermeté et exigeons, sans délai, que l'administration pénitentiaire de Sédhiou revienne sur cette décision inhumaine».

Lamine Sané de poursuivre: «d'ailleurs, nous avons personnellement rencontré le directeur de la MAC de Sédhiou, Alioune Diouf, mais il s'est tout simplement contenté de nous dire qu'il n'en était pas informé. Faudrait-il faire payer des pots cassés à ceux qui acceptent leur sort de détenus et qui sont restés dans leurs cellules ? Nous pensons que non». A l'en croire, les conditions de détention carcérale à la Maison d'arrêt et de correction de Sédhiou ne répondent pas aux normes standards des lieux de privation des libertés. «Cette prison de Sédhiou est d'une vétusté grave qui ne rime pas avec les conditions standards de détention. Nous invitons l'Etat à revoir et à réhabiliter cette prison de Sédhiou».

La Direction de la Maison d'arrêt et de correction de Sédhiou n'a pas souhaité donné suite à notre interpellation sur le sujet, précisant seulement que le droit échoit à la Cellule de communication de l'administration pénitentiaire de se prononcer sur la question. A relever, enfin, que l'on est toujours sans nouvelles des trois détenus qui avaient décidé d'écourter leur séjour carcéral, par la fuite, dans la nuit du jeudi au vendredi dernier. Ils avaient fait usage des scies à métaux pour couper les barreaux en fer et se fondre dans la nature.