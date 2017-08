Cameroun: Le choix fort de l'apaisement

La mesure de clémence prise hier par le président de la République, Paul Biya, en faveur de Nkongo Felix Agbor, Fontem Aforteka'a Neba, Paul Ayah Abine et certaines autres personnes qui se sont retrouvés délibérément en conflit avec la loi participe, à n'en point douter, d'un souci manifeste d'apaisement.

Il est irréfutable, en effet, que les violences ponctuées de destructions multiformes et d'atteintes graves à l'intégrité physique de paisibles citoyens ont causé un grave préjudice à la Nation. D'où les poursuites engagées devant le Tribunal militaire de Yaoundé, contre ces justiciables et d'autres. Afin que les présumés coupables puissent répondre de leurs actes. Pour autant, le président Paul Biya, connu pour son humanisme longtemps éprouvé, a opté une nouvelle fois pour une résolution des tensions socio-politiques qui en ont résulté, par la voie de la tolérance et du dialogue.

Et ce dans l'intérêt supérieur de la Nation. Dans l'optique de préserver et de consolider la cohésion et la solidarité que beaucoup envient au Cameroun à travers le monde. L'exercice n'a rien d'une sinécure, au regard de la complexité de la mosaïque que constitue notre pays. Légaliste invétéré, attaché au respect de la loi républicaine, Paul Biya, connu par ailleurs pour sa pondération et sa passion pour une Nation unie et soudée en vue de son plein accomplissement, vient d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour donner une nouvelle chance à la paix.

A l'heure où le pays doit faire face à des défis d'envergure, dont le moindre n'est pas de faire reprendre le train de l'école à tous les enfants en âge scolaire lundi prochain, le chef de l'Etat agit en bon père de famille, soucieux de la concorde nationale. Sans être dans le secret des dieux, on peut dire sans risque de se tromper que le chef de l'Etat à l'écoute de ses concitoyens, n'a eu de cesse au cours de ces derniers mois, de prêter une oreille attentive aussi bien à des élus qu'à des leaders sociaux et autres dignitaires de toutes les régions du pays. Il est manifeste, à travers l'ensemble des mesures qu'il a prescrites depuis quelques mois, notamment en faveur des enseignants et des avocats, que le président Paul Biya a tout mis en œuvre pour un retour à la normale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Et l'acte fort qu'il a posé hier, en ordonnant l'arrêt des poursuites pendantes devant le Tribunal militaire de Yaoundé contre Nkongo Felix Agbor, Fontem Aforteka'a Neba, Paul Ayah Abine doit être compris pour ce qu'il est : un acte de souveraineté conforme à l'article 64 du Code de procédure pénale, et de magnanimité d'un homme d'Etat, élu de la Nation tout entière, garant de la permanence et de la continuité de l'Etat.

Un homme pondéré qui a fait de la culture de la paix et de la tolérance un quasi code de conduite. En dernière analyse, la décision prise hier par le chef de l'Etat s'inscrit en droite ligne de la volonté quasi obsessionnelle du président Paul Biya de privilégier en toute circonstance l'unité d'un pays, le Cameroun, que tous ses fils ont en partage.

Et à l'édification duquel nous devons nous attacher tous au quotidien, dans le respect de nos différences qui sont en dernier ressort une source d'enrichissement inestimable. A condition de consentir à aller vers un objectif commun : faire triompher les valeurs liées à la devise de notre pays : « Paix, Travail, Patrie ».