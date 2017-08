Cameroun: Concours de la gendarmerie - 15 000 candidats pour 2.200 places

Seulement, accéder aux listes est un parcours du combattant. Plusieurs candidats arrivés lundi soir sont toujours dans les rangs. « Je suis arrivée à dix-sept heures lundi, le rang était long et nous étions dans le noir. De peur d'être agressée, j'ai préféré rentrer. Je suis revenue aujourd'hui et j'attends toujours », se plaint Raissa Tsobze. A un jour du début des visites médicales, elle craint de voir son rêve voler en éclat.

Les listes sont affichées depuis l'après-midi du 28 août. La circulation est perturbée, l'embouteillage s'installe, les candidats s'étalent sur une longue file d'attente, les trottoirs sont envahis, et les hurlements fusent de partout. Les jeans « destroy » comme on les appelle communément sont interdits tout comme les babouches, et les pieds nus. Les candidats doivent se vêtir décemment pour accéder aux listes.

