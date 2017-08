Cameroun: Le délégué du gouvernement scelle les commerces à BAMENDA

Fin de parcours pour Tombi à Roko Sidiki et son équipe. La FIFA a décidé le 23 août… Plus »

Lundi dernier 28 août, les portails des marchés étaient ouverts comme d'habitude. Le délégué du gouvernement avec l'appui des autorités administratives, avait pris soin de déployer les forces de l'ordre pour sécuriser les marchés et permettre aux commerçants de mener à bien leurs activités. Malheureusement aucun de ces opérateurs économiques n'y a accédé. Suffisant pour le magistrat municipal et ses éléments d'y apposer des scellés.

Vincent Nji Ndumu a mis en exécution la menace qu'il avait proféré samedi dernier à l'endroit des commerçants des marchés et échoppes construits par la Communauté urbaine. Le magistrat municipal de Bamenda avait demandé aux commerçants de surmonter la peur qui les anime et d'ouvrir leurs commerces dès lundi dernier 28 août. Ceci afin de bouder l'appel aux villes mortes lancé par les leaders du consortium tapis à l'étranger. Autant à l'occasion de la réunion de samedi dernier Vincent Nji Ndumu suppliait les commerçants d'ouvrir, autant il n'était pas allé du dos de la cuillère pour annoncer à ces derniers que s'ils rechignaient à obtempérer, ses services procèderaient à la pose des scellés sur leurs commerces.

On avait l'habitude de voir certaines boutiques scellées pour non paiement des taxes ou non affichage des prix. Cette fois-ci, c'est le contraire. Les commerçants des marchés et autres boutiques construits par la Cub ont été surpris hier mardi matin 29 août 2017, de constater des scellés apposés sur leurs commerces. En effet le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Bamenda (Cub), est passé à la vitesse supérieure.

