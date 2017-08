Mali: Dividende démographique - L'Afrique doit d'investir dans les compétences et l'innovation

En revanche, poursuit la même source, si les jeunes n'ont pas la possibilité de travailler et d'améliorer leur niveau de vie, cela peut représenter une menace réelle pour la stabilité sociale et politique, en particulier dans les zones urbaines à forte croissance.

En conséquence, le marché du travail devrait croître, avec environ 12 millions de nouveaux demandeurs d'emplois rejoignant la population active chaque année. Le défi démographique consistant à offrir un développement humain adéquat et des possibilités d'emploi à sa population jeune en forte croissance constitue pour l'Afrique, à la fois sa plus grande opportunité et la plus grande menace pour sa stabilité et ses perspectives de croissance.

Des perspectives existent pour la mise à profit du dividende démographique D'ici 2050, la population africaine (actuellement 1.2 milliard d'habitants) devrait plus que doubler. Cela suppose une forte augmentation de la population de jeunes - en 2050, l'Afrique comptera 38 des 40 pays les plus jeunes du monde, avec une population dont l'âge médian sera inférieur à 25 ans (Division de la population des Nations Unies, 2015).

