Cameroun: Tout est prétexte à la spéculation

La pratique déjà courante en périodes ordinaires s'accentue à l'occasion des grands mouvements de personnes.

Il faut avoir entendu parler ce responsable d'agence de voyage pour comprendre l'état d'esprit qui anime les acteurs de ce secteur d'activités en ce moment particulier : « La fin des grandes vacances, c'est le début de notre bonne année... ». En fait, cette période qui coïncide avec de grands mouvements de personnes, essentiellement des vacanciers, qui regagnent leurs bases scolaires, se prolonge juste deux mois après sur les préparatifs des fêtes de fin d'année, une autre « période de grâce » pour les transporteurs. Si on se mettait dans la logique cyclique des jours avec et des jours sans, ce phénomène serait des plus normaux.

Mais, seulement, l'occasion faisant le larron, la spéculation sur les tarifs de transport, à ces occasions, prend des proportions à la limite du répulsif pour les usagers, qui, pour autant, sont obligés de marcher au rythme des transporteurs. Si la pratique devient aussi ostentatoire à l'approche de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d'année, il n'en demeure pas moins que même en temps ordinaire l'appât du gain facile semble avoir définitivement pris place dans les transports interurbains.

Aussi bien chez les « clandos » que dans les agences de voyage. Les habitués de la ligne de l'Ouest savent très bien de quoi il est question. Le mouvement de yoyo des tarifs de transport sur ces axes est quasi classique. D'habitude, les week-ends, le prix homologué du titre de transport entre Yaoundé et Bafoussam, qui se situe normalement entre de 2 500 et 3 000 F, peut grimper jusqu'à 5 000 F ... Deuils et autres manifestations socio-culturelles sont les principales raisons évoquées par certains observateurs du phénomène. D'autres ajoutent que la région de l'Ouest est une sorte de carrefour entre le Nord-Ouest, l'Adamaoua et le Cameroun méridional.

Du coup, il arrive que l'afflux des passagers dépasse l'offre... Les raisons de ce décollage des prix, toutes aussi faciles et logiques qu'elles puissent paraître, n'en demeurent pas moins intentionnellement spéculatrices. Sinon, comment comprendre que depuis les deux dernières semaines, avec l'affluence des vacanciers, le même coût du transport entre Yaoundé et Bafoussam ait grimpé jusqu'à 7 000 F, voire plus ?

Delor Magellan Kamseu Kamgaing: « Cette hausse n'améliore pas le confort »

Président exécutif réélu de la Ligue camerounaise des consommateurs (LCC)

On constate depuis quelques semaines une hausse des tarifs dans le transport interurbain, notamment en direction de l'Ouest. Que faites-vous pour ramener ces transporteurs à la raison en cette veille de rentrée scolaire?

Le département transport de la Ligue camerounaise des consommateurs a remarqué ces fluctuations des tarifs des transports interurbains sur cette ligne. Nous avons comme par le passé informé les services compétents du gouvernement. Nous n'avons pas le pouvoir de réprimer ces actes délictueux. C'est pourquoi nous nous en tenons aux activités prescrites dans la loi cadre N 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun.

Les transporteurs qui opèrent entre Douala et Yaoundé ont maintenu leurs tarifs inchangés malgré l'affluence. En tant que défenseur des intérêts des consommateurs, qu'entendez-vous faire pour que cette pratique s'observe aussi sur la ligne de l'Ouest ?

La Ligue camerounaise des consommateurs va poursuivre son plaidoyer et son lobbying auprès des autorités pour qu'elles fassent taire ces pratiques spéculatives sur cet axe. En attendant, nous invitons à la citoyenneté les patrons d'agences de voyage qui doivent pratiquer les tarifs en vigueur. Surtout que malgré cette surenchère, leurs autobus sont souvent impliqués dans des accidents de la circulation. Donc, cette hausse de tarifs n'améliore pas du tout le confort er la sécurité du passager.

Quel message adressez-vous aux voyageurs victimes de ces pratiques spéculatives?

Les voyageurs doivent toujours protester énergiquement chaque fois qu'ils font face aux hausses illégales des tarifs. Ils doivent éviter les agences de transport qui sont à l'origine de telles pratiques. Le consommateur doit être roi aussi dans les agences de voyage.

