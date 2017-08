Cameroun: Il faut protéger le consommateur

Les pratiques spéculatives dans les agences de voyage laissent les usagers désarmés surtout quand ces derniers sont dans l'impérieuse nécessité de se déplacer.

L'appétit boulimique du profit et l'impunité ambiante sont, entre autres, des facteurs qui laissent prospérer ce phénomène. L'affluence saisonnière à la veille de la rentrée scolaire ou des fêtes de fin d'année se présente comme un argument spécieux pour justifier ces comportements véreux. Sur certains axes, comme celui de l'Ouest du pays, la hausse des tarifs de transport est presque systématisée pendant les week-ends.

Ces opérateurs économiques gourmands et malhonnêtes doivent comprendre qu'ils exercent une activité encadrée par les lois et règlements de la République. L'encadrement de ce secteur vital de l'économie empêche qu'il s'y développe la loi de la jungle. Au Cameroun, les tarifs du transport interurbain par cars et autobus sont homologués sur l'ensemble du territoire national. La grille tarifaire fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage sur les enseignes suffisamment visibles de manière à mieux renseigner le client.

Ces prix ainsi fixés et arrêtés d'accord-parties avec les syndicats des transporteurs, constituent un plafond, toute latitude étant laissée au transporteur et à l'usager de s'accorder, au cas par cas, sur des niveaux inférieurs. En clair, toute velléité haussière tombe sous le coup d'une infraction commerciale et sanctionnée comme telle. Les services compétents de l'Etat sont donc interpellés pour utiliser cette arme de dissuasion massive qu'est la répression des pratiques commerciales abusives.

Il est question d'effectuer des descentes inopinées et permanentes dans les agences de voyage afin de sensibiliser les transporteurs et les usagers sur le respect scrupuleux des tarifs homologués de transport interurbain. Ces contrôles procèdent de la lutte contre la vie chère qui constitue une préoccupation constante des pouvoirs publics. Il s'agit de protéger le consommateur dont l'ardoise des charges quotidiennes est déjà lourde.

Il est question également d'éviter que ce pan de l'économie ne soit otage de quelques opérateurs économiques mus par la recherche effrénée du profit. Les usagers doivent s'approprier cette croisade. Ils doivent faire preuve d'une posture citoyenne en dénonçant toute pratique spéculative et en portant l'information aux services compétents de l'Etat. La résignation et l'indolence collectives font prospérer de tels actes. L'Etat n'étant pas en mesure de mettre un gendarme ou contrôleur derrière chaque promoteur.