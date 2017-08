Mali: Achat produits pétroliers - La Société islamique de Financement accorde 26 milliards au pays

Hier en conseil des ministres, le gouvernement a ratifié les projets de texte relatifs à la ratification de l'Accord de financement Mourabaha.

Signé à Djeddah, le 18 mai 2017, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Société internationale islamique de Financement du Commerce, concernant l'achat de produits pétroliers et d'électricité et leur vente à la République du Mali.

Par cet accord, souligne le communiqué du conseil des ministres, la Société internationale islamique de Financement du Commerce accorde au Gouvernement de la République du Mali un montant de 40 millions d'euros, soit 26 milliards 238 millions 300 mille francs CFA environ.

Le Projet d'achat de produits pétroliers et d'électricité permettra à la Société Energie du Mali-SA de couvrir une partie de son déficit dans les domaines de produits pétroliers et d'électricité, de disposer de moyens supplémentaires pour faire face aux besoins cruciaux du secteur et respecter les engagements de l'Etat, dans le cadre de l'approvisionnement des secteurs de production et de la population en électricité.