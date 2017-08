Ile Maurice: Bhavish Sohatee - Sa passion pour la photo l'emmène jusqu'à miami

Être derrière l'objectif l'a toujours fasciné. S'il rêvait plus jeune d'être photojournaliste, c'est sur des bateaux de croisière qu'il a atterri. Mais pas sans sa caméra. Aujourd'hui, Bhavish Sohatee est Assistant Production Manager dans une compagnie à Miami.

Il a posé ses valises dans son village, le temps de quelques mois de vacances, avant de remettre le cap sur les États-Unis. Bhavish Sohatee, 24 ans, est un habitant de Poudre-d'Or-Hamlet qui évolue depuis trois ans sur les bateaux de croisière. Son domaine, c'est la photographie. Depuis ses débuts comme simple stagiaire, il en a vu des gens défiler devant sa caméra. Il est aujourd'hui Assistant Production Manager à Image Photo Services, basée à Miami.

«En octobre je repars pour mon cinquième contrat. Je ne sais pas si je commence à Miami Beach, en Floride», lâche le jeune homme. Entre-temps, il profite du temps qui lui est donné avec sa famille et ses amis. «C'est ce qui me manque le plus quand je ne suis pas à la maison, mais on s'y fait. Les rencontres, les découvertes et les voyages compensent», sourit Bhavish.

Inattendu, c'est le mot qui résume son parcours, dit-il. À l'âge de 21 ans, on lui propose de s'essayer comme photographe sur les bateaux de croisière mais l'idée ne le tente pas trop. «J'étais très hésitant. Puis, je me suis lancé en 2014 et j'ai pris le temps de m'adapter. Aujourd'hui, je travaille dans le laboratoire de photo d'une compagnie qui ne fait des photos que pour la Royal Caribbean, les croisières de célébrités ou de Disneyland», raconte le jeune homme.

Si Bhavish Sohatee veille à la qualité des photos prises pendant les croisières, il a aussi appris une autre facette de ce métier qui l'a toujours passionné. En effet, «avant de commencer sur les bateaux de croisière, je voulais être photojournaliste, être dans la presse.» Cependant, il est conscient qu'il s'est à présent éloigné du domaine dans lequel il voulait exercer.

Qu'à cela ne tienne, travailler pour cette firme lui a ouvert de nouveaux horizons. «J'ai beaucoup appris. Par rapport aux équipements et aux techniques de photographie qui sont très avancés, par exemple. Il y a aussi tout un volet de customer service qui n'existe pas à Maurice, car on vend des photos de moments de rêve aux clients», explique le photographe.

Par ailleurs, pensant avoir trouvé sa voie, Bhavish Sohatee envisage de se mettre à son compte à l'avenir. «J'ai un projet qui me trotte dans la tête : avoir mon studio et aussi donner des cours afin de partager au maximum les connaissances que j'ai acquises.»