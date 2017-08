Tanzanie: TerraPay et Instant Cash s'associent pour lancer un système de transfert d'argent international transfrontalier vers les portefeuilles mobiles

communiqué de presse

Dubaï, Émirats Arabes Unis — - Les migrants du monde entier peuvent maintenant envoyer de l'argent vers tous les principaux portefeuilles mobiles en Tanzanie, en Ouganda et vers tous les numéros de mobile au Nigéria.

TerraPay, le premier échange de paiement mobile au monde et Instant Cash, l'une des entreprises de transfert d'argent à la croissance la plus rapide au monde, se sont associés pour offrir des transferts d'argent transfrontaliers en temps réel vers les portefeuilles mobiles. Employant le service de compensation et de règlement mondial de TerraPay pour les portefeuilles mobiles, ce partenariat rendra les transferts d'argent transfrontaliers plus rapides et plus pratiques pour les migrants.

Le réseau d'agents international d'Instant Cash a élargi ses services en offrant des transferts transfrontaliers vers les portefeuilles mobiles, qui contribuent à la croissance sur de nombreux marchés émergents. Lors du déploiement initial, TerraPay a permis aux clients d'Instant Cash de transférer des fonds vers les portefeuilles mobiles au Nigéria, en Tanzanie et en Ouganda. Au Nigéria, les migrants peuvent envoyer de l'argent sur n'importe quel numéro de mobile ainsi que sur des comptes bancaires. En Tanzanie, les migrants pourront envoyer des fonds directement vers les portefeuilles Vodacom M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money et Zantel Ezy Pesa. En Ouganda, les amis et les proches des migrants pourront recevoir de l'argent sur leurs portefeuilles MTN et Airtel Money. Le service devrait prochainement s'étendre à d'autres pays d'Afrique qui présentent un taux élevé d'adoption des portefeuilles mobiles.

Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a offert le commentaire suivant : « Nous sommes très heureux de nous associer avec Instant Cash pour permettre à des millions de clients d'avoir accès à des options de transfert d'argent rapides, pratiques et sécurisées. L'argent mobile joue un rôle important en ramenant les personnes exclues financièrement dans l'économie formelle et en redirigeant l'argent vers des canaux officiels. Notre partenariat stratégique apportera la commodité des portefeuilles mobiles à la clientèle mondiale d'Instant Cash, rendant ainsi les transferts de fonds transfrontaliers plus rapides, plus accessibles et plus abordables pour les consommateurs. »

À propos du partenariat, Philip C. Daniel, PDG par intérim d'Instant Cash, a déclaré : « Chez Instant Cash, nous sommes fiers d'offrir à nos clients et à nos agents un service de premier ordre et la disponibilité des toutes dernières technologies dans le secteur du transfert d'argent. Nous nous réjouissons donc d'annoncer notre partenariat avec TerraPay. À travers ce partenariat stratégique, nous souhaitons élargir notre clientèle en Ouganda, au Nigéria et en Tanzanie. Nous sommes donc maintenant en mesure d'étendre notre portefeuille mobile aux marchés africains qui ont une population d'expatriés dans les pays du golfe. L'heure est à l'Afrique. »

Contact relations publiques :

Sundeep Mehta

contactus@terrapay.com