Cameroun: Qui pour nettoyer les égouts de Tsinga ?

Mais arrivé en pleine crise électorale à la Fécafoot, l'enseignant de Droit constitutionnel qui avait huit mois pour relire et mettre en forme les textes de la fédération, organiser de nouvelles élections sur la base de ces nouveaux statuts au plus tard le 31 mars 2014 et, entre temps, gérer les affaires courantes, a mordu le gazon.

Du coup, on continue de chercher celui qui succédera valablement à Joseph Owona et son Comité vaudou qui a lamentablement échoué. Ancien ministre, qui a, tour à tour dirigé les différents départements des Sports, de l'éducation nationale, de la Fonction publique ou du Contrôle supérieur de l'Etat, pendant près de trente (30) ans, avec en prime une promotion comme secrétaire général de la présidence de la République, il semblait pourtant avoir le profil de l'emploi.

