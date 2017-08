Madagascar: Amborovy - Hausse du droit de visite technique des voitures

60%. C'est le taux d'augmentation du droit à payer au Centre de visites techniques des voitures, depuis quelques mois à Mahajanga, et c'est aussi valable dans tous les centres des différentes provinces, semble-t-il. L'année passée, pour une voiture particulière, la validité est de douze mois, et le taux était à 15 700 ariary. Hier, le droit de la visite technique est de 20 000 ariary THT pour un an avec un TVA de 20%. Soit 24 000 ariary.

Et c'est pareil pour tous les véhicules. «Cette hausse est effective depuis longtemps pour tous les véhicules, qu'ils soient affectés au transport de voyageurs, ou à la location, ou encore qu'il s'agisse de voitures de plaisir», explique un technicien du Centre à Amborovy. Les voitures particulières, de plus de cinq ans d'âge, sont soumises à une visite technique annuelle. Celles affectées aux transports publics de personnes y sont assujetties tous les quatre mois et, pour les véhicules de transport de marchandises, la visite est semestrielle.

Les cartes grises, la carte de visite technique et le PV de réception technique sont exigés durant le contrôle. En outre, les véhicules utilitaires doivent présenter la carte violette, une licence ainsi que le carnet d'entretien et l'attestation de non-imposition. Aux véhicules importés, neufs ou d'occasion, qui ont reçu des aménagements, transformations ou modifications, plusieurs documents sont exigés, tels une demande manuscrite, une photocopie de la carte grise étrangère (véhicule importé).

La photocopie du certificat pour servir à l'immatriculation (modèle1) et celle de la déclaration d'importation ainsi qu'une note descriptive du véhicule et un plan côté des sièges (si transformation) sont nécessaires. Les véhicules destinées aux transports publics sont concernées par cette dernière disposition, tels que ceux de marque Mercedes Sprinter et les fourgonnettes transformées en bus.

Le Centre de visite technique de Mahajanga est ouvert de 7 heures à 15 heures, mais après 14 h30, aucune voiture ne pourra être reçue. Les visites ont surtout lieu très tôt le matin à Amborovy, vu l'éloignement du site, à 7 km de la ville.