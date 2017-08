Cameroun: Bombelli veut implanter une usine de fabrication de chaussures à Bafoussam

Fin de parcours pour Tombi à Roko Sidiki et son équipe. La FIFA a décidé le 23 août… Plus »

La Maison Bombelli travaille dans deux secteurs: la distribution et le service-assistance pour fabriquer de chaussures et maroquineries. Elle est leader dans le marché national et dans le marché international depuis plusieurs années. La Maison Bombelli fournie également des machines pour la réalisation des tous types de chaussures.

L'information vient d'être révélée par Adamou Siddiki, un responsable de la corporation des travailleurs du cuir. C'était au cours d'une rencontre entre les opérateurs économiques camerounais et Samuela Isopi, l'Ambassadrice d'Italie en fin de séjour au Cameroun, qui souhaitait ainsi faire le point sur l'état d'avancement de certains contacts d'affaires noués entre investisseurs italiens et camerounais.

