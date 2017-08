Congo-Kinshasa: Le social bouge

Alors que le front politique peine à se calmer, le front social est entré en ébullition. Une situation qui risque, si l'on n'y prend garde, de déstabiliser la République démocratique du Congo.

On est assis sur une bombe à retardement, dont la déflagration risque de faire des dégâts incalculables.

D'une part, les infirmiers et médecins évoluant dans le secteur public ont cessé toute prestation, abandonnant les malades à leur triste sort. A ce jour, des morts se comptent déjà par dizaines dans les centres de santé relevant du secteur public. Les malades avertis s'orientent vers les structures médicales privées où l'on exige des moyens financiers conséquents avant de bénéficier des soins appropriés.

D'autre part, les enseignants du secteur public conditionnent leur présence à la prochaine rentrée scolaire par le réajustement du barème salarial au taux budgétaire.

Au gouvernement, on n'est pas prêt à répondre favorablement aux nombreuses sollicitations du secteur public. Entre-temps, sur le terrain, la situation se gâte chaque jour un peu plus. La surchauffe est bien réelle sur le front social. Le mois de septembre s'annonce très agité.

Que perd donc l'Etat à prendre en compte les revendications des enseignants, médecins et autres agents et fonctionnaires de l'Etat qui émargent du budget de l'Etat ? On est bien en droit de s'interroger sur l'efficacité du gouvernement Tshibala.

Ce que l'opinion a difficile à comprendre, c'est aussi le fossé qui se creuse entre les émoluments alloués aux députés et le salaire de misère octroyé au pauvre enseignant et à tout autre fonctionnaire de l'Etat. Pourquoi donner plus de 10 000 USD à un élu et payer 120 fois moins celui qui a la charge d'éduquer la nation ? Ça frise l'irrationnel.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les médecins, enseignants et autres fonctionnaires de l'Etat sont très en colère. Ils ne s'en cachent pas. Ils attendent maintenir la pression pour contraindre le gouvernement à accéder à leurs revendications - tout aussi légitimes que légales. Le calme sur le front social n'est pas pour demain.