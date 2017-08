Congo-Kinshasa: La Céni annonce le début des opérations pour le 4 septembre

Le centrale électorale annonce le début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs pour le lundi 4 septembre dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et dans les deux territoires de Luilu et Kamiji dans la province de Lomami.

Symboliquement choisie berceau du droit constitutionnel congolais pour avoir abrité les travaux d'élaboration de la première Constitution de la République, la ville de Kananga abrite, cette fois, les travaux de l'atelier d'évaluation du processus électoral. La cérémonie de lancement de ces assises a été présidée par le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Ramazani Shadary, au nom du Premier ministre.

Elle a eu lieu en présence de quatre ministres d'Etat et trois ministres, du vice-président du CNSA, Adolphe Lumanu, des présidents de la Céni et du CSAC, l'ambassadeur du Zimbabwe représentant la SADC, les chefs de missions diplomatiques et représentants des agences du système des Nations unies et ceux des organisations internationales...

Après le mot de bienvenue du vice-gouverneur du Kasaï Central, le président de la Céni a dressé un état des lieux du processus électoral caractérisé par des avancées majeures. C'est, notamment, l'enrôlement de 40 600 000 électeurs à ce jour. Les défis de financement des processus et les lois restantes sont des défis à relever avec diligence, a dit Corneille Naanga.

Pour sa part, le vice-président du CNSA, Adolphe Lumanu, a fait savoir que son institution a pour mission, au terme de l'accord, de suivre tout le processus électoral et de participer à toutes les réflexions y relatives.

Emmanuel Ramazani Shadary, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, a indiqué que le gouvernement a accompli sa part pour le financement du processus et va continuer à le faire. La preuve, c'est le nombre d'enrôlés estimé, à ce jour, à 40 600 000 d'électeurs.

S'agissant du cadre légal restant pour parachever le processus électoral, le gouvernement a pris l'engagement de transmettre au Parlement, les projets de lois attendus par la Céni. Enfin, en ce qui concerne la sécurisation du processus, tâche qui incombe à l'exécutif national, Ramazani Shadary a noté que, jusqu'à ce jour, les opérations se sont déroulées sans incident majeur. Ce qui augure des lendemains meilleurs pour les prochaines échéances, a-t-il dit avant de marteler : « Les élections auront bel et bien lieu. Il faut s'y préparer ».

Ramazani Shadary a officiellement annoncé la pacification totale du Grand Kasaï, en proie, il y a quelques temps, à l'insurrection. Sur ces entrefaites, il a exhorté la Céni à lancer les opérations d'enrôlement des électeurs dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central ainsi que dans les deux territoires de Luilu et Kamiji dans la province de Lomami, à partir du 4 septembre 2017 comme annoncé auparavant par le président de la centrale électorale.