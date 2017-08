Congo-Kinshasa: L'opposition malade de sa frilosité

L'opposition congolaise prétend incarner l'aspiration du peuple, mais se montre parfois frileuse à aller au bout de sa démarche. À quatre mois de la fin officielle de la prolongation du mandat de Joseph Kabila, cette opposition fragilisée par les querelles d'ego, divisée et privée de sa figure tutélaire, Etienne Tshisekedi, donne l'impression de ne rien maîtriser.

Tout se passe sans qu'elle ne puisse vraiment agir. Et la majorité en joue allégrement.

Après la mort du président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Etienne Tshisekedi, qui de l'opposition prendrait le leadership pour proposer une alternative crédible au pouvoir en place ? Cette question taraude sans cesse les esprits. Aucune personnalité d'envergure ne se démarque de la concurrence.

L'opposition congolaise a tout ce qu'il faut comme matière grise, la quasi-totalité ayant fourbi ses armes à côté d'Etienne Tshisekedi. Malheureusement, elle montre, tous les jours que Dieu fait, qu'elle n'est constituée que de très mauvais élèves. Sinon, elle ne se ferait pas balader, jour et nuit, de midi à quatorze heures, du 1er janvier au 31 décembre, par une majorité qui, à la vérité, est aux abois.

Aujourd'hui, les Congolais émettent de sérieux doutes sur l'organisation des élections dans le délai prévu par l'Accord de la Saint-Sylvestre. Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa, a d'ailleurs officiellement reconnu que la présidentielle ne se tiendrait pas en 2017, emboitant ainsi le pas à Joseph Kabila qui, dans l'une de ses rares interviews, accordée au magazine Der Spiegel, a affirmé n'avoir « rien promis ». Et selon certaines indiscrétions, lors des échanges entre la CENI et le CNSA (Conseil national de suivi de l'accord) mercredi 23 août, la CENI ne prévoit pas d'organiser les élections avant 2020.

Depuis plus d'un an, le régime de Joseph Kabila s'ingénie à jouer la montre et jongle à l'envi avec les dates pour se maintenir au pouvoir. Cela prouve à suffisance que les arrière-pensées politiciennes des acteurs politiques congolais sont viciées.

Quelles actions concrètes entend donc mener l'opposition pour faire barrage à toute tentative de la majorité à prolonger « indéfiniment » le règne de Joseph Kabila? L'opposition est-elle assez frileuse pour ne pas dénoncer haut et fort l'alibi ou le calcul politicien du pouvoir en place ? N'a-t-elle pas de la fougue et de l'ardeur nécessaires pour partir ainsi en guerre ? Ce sont là les questions essentielles que tout le monde se pose.

Une réaction à la hauteur de l'enjeu

Une réaction de l'opposition - à la hauteur de l'enjeu - ne doit pas se faire attendre trop longtemps. « Il faut combattre l'ennemi dans ses plans», écrit Sun Tzu. (L'Art de la guerre, Flammarion, 1972).

Les événements qui se profilent à l'horizon n'augurent guerre un excessif optimisme. Les Congolais qui attendent un changement radical de la situation dans le pays risquent de déchanter. Leur sort semble scellé.

Pourtant, leurs conditions de vie sont exécrables. Ils survivent à une misère noire et indescriptible. Ils sont abandonnés à eux-mêmes dans un dénuement total. Cette situation n'offusque personne! C'est là que le bât blesse.

Au pays, les opérations « journées villes mortes » n'ont plus aucun sens. Les Congolais sont fatigués des journées d'action sans lendemain.

Au niveau de la diaspora, les manifestations, les réunions, les conférences, les rencontres... sont organisées. Mais si ces initiatives sont louables, force est de reconnaître qu'elles n'ont eu -jusqu'à présent- aucun impact sur la situation en RDC.

Chose surréaliste, les opposants congolais croient pouvoir dégager Joseph Kabila, du Palais de la Nation, grâce aux interventions extérieures. Ils voyagent partout et sont vus notamment en Belgique, en France et aux Etats-Unis. Ils ont tout faux: en politique, il n y a pas d'amis ou d'ennemis, il n'y a que des intérêts.

Quoi qu'on en dise, Joseph Kabila n'est pas l'ami des occidentaux, mais il n'est pas non plus leur ennemi.

La realpolitik, notamment incarnée par les occidentaux, est un élément incontournable des relations internationales. En Afrique, elle repose sur l'idée de manipulation de la chose politique pour peser sur les choix de leurs valets locaux , que sont nos dirigeants, qu'ils font et défont à leur gré.

Les occidentaux s'appuient sur deux leviers en Afrique: la promotion de la paix et de la stabilité politique. Il y va de leur intérêt. On ne peut faire prospérer ses affaires que dans la quiétude: la guerre, le terrorisme, les rebellions...ne les arrangent pas

Ils ne s'intéressent pas au respect et à la protection des droits de l'homme en Afrique. Encore moins, à la bonne gouvernance et à la démocratie. Ils ne sont pas là pour faire évoluer ces notions dans le « continent noir». Ils n'en ont cure.

L'opposition congolaise doit compter d'abord sur elle-même avant de pouvoir prétendre au soutien extérieur. Elle doit se mobiliser davantage et mobiliser la population, à Kinshasa et dans les provinces. Il lui revient de trouver des solutions pour contraindre Joseph Kabila à ne pas se représenter et à organiser des élections en temps et en heure. Mais avec la frilosité dont elle fait montre, il y a vraiment du chemin à parcourir. Et ce n'est pas leur division - savamment orchestrée par la majorité - qui arrangerait cet état de fait.