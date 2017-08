«Cette fois-ci la population congolaise nous regarde», précise-t-il. A l'en croire, il est possible d'organiser la présidentielle car, elle ne nécessite pas des lois essentielles et autres. Il n'y a qu'une seule circonscription qui est l'étendue de la RDC.

Dans un entretien à bâtons rompus, organisé au siège du parti à Lingwala, Me Lucien Ingole Isekemanga, Secrétaire Général du MR n'est pas passé par le dos de la cuillère. Pour lui, l'évaluation du processus électoral par la Ceni devrait nécessiter l'implication de trois institutions, à savoir : le Gouvernement, la Ceni et le CNSA. Et d'ajouter qu'aujourd'hui, le travail que la population attend de la Ceni est de publier le calendrier électoral permettant d'organiser les élections dans le délai prescrit par l'Accord de la Saint sylvestre.

