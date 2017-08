Congo-Kinshasa: Résultats

Tous y ont été conviés. Députés nationaux et sénateurs, membres du Gouvernement central et provincial, responsables d'entreprises du portefeuille de l'Etat et des services générateurs de recettes, appelés Régies financières.

Autant que les Ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités en RDC, des experts en questions économiques même les congolais lambda ont finalement suivi avec grand intérêt les travaux de la Conférence sur l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo. Tenus les 29 et 30 août 2017, à l'auditorium de Kempinsky Fleuve Congo, ils ont eu comme acteur principal, le Premier Ministre, Bruno Tshibala.

Celui-ci a dit haut et fort la détermination de son Gouvernement de lutter contre la corruption, autant que le combat engagé par le Conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière corruption et blanchissement des capitaux, Luzolo Bambi. « Nous nous battrons sans concession contre la corruption, la fraude fiscale et douanière et la perception des taxes et frais d'intervention ou administratifs illégaux sur l'ensemble du territoire national», avait-il soutenu, foi d'un homme.

Bruno Tshibala s'adressait ainsi aux représentants du secteur public, ceux du secteur privé et des membres de la société civile. Ces travaux ont permis aux participants d'explorer des voies et moyens, pour justement contribuer à l'amélioration du climat des affaires.

A comprendre ces expressions, qui englobent en leur sein tout un processus, lieu de croire facilement à l'afflux des investisseurs et des investissements importants qui pourraient, une fois réalisés, changer considérablement l'image de la RDC, partant sa position dans le classement Doing Bussiness. Si le dernier classement a maintenu la RDC presqu'à la queue, le Gouvernement fait en sorte que le prochain, qui est attendu d'ici la fin de l'année, permette de remonter la cote. Mais, parce que l'on n'en est pas encore là, et que le problème n'est pas là, plusieurs discours du genre ayant déjà été maintes fois entendus et repris par des autorités de sa trempe, lieu de scruter d'autres pistes. Lesquels ? C'est la question.

La Fédération des Entrepreneurs du Congo, FEC, a vu son représentant rappeler dans son intervention que le pays n'était pas à son premier essai. Il est plutôt question de briser des habitudes qui se sont incrustées dans le rouage de tous les services publics. Habitudes décriées par tous. A l'Agence Nationale pour la Promotion des investissements, ANAPI, la bataille est d'amener tous à s'appliquer au respect des procédures quant aux indicateurs, six au total. Il s'agit de l'indicateur création d'entreprise, permis de construire, raccordement à l'électricité, transfert de propriété, paiement taxes et impôts, commerce transfrontalier.

Car, la Banque mondiale ne passe que par les Contributeurs du Doing Bussiness, pour se rassurer du degré d'application des réformes initiées au pays dans ces six indicateurs. D'où, il revient au Premier ministre, Bruno Tshibala, alors que les travaux se clôturent, d'œuvrer dans le sens de ramener tout le monde au pas, à intégrer la philosophie dévoilée et à mettre en place, à travers tout le pays, des structures pouvant lui permettre d'atteindre son objectif.

Or, pour l'instant, les réformes initiées au travers ces indicateurs, ne sont d'application qu'à Kinshasa, voire quelques villes du pays. Qu'en sera-t-il pour tous les coins et recoins du pays ? Voilà pourquoi les analystes économiques soutiennent qu'au-delà du discours, Tshibala a l'obligation des résultats. Le prochain classement Doing Bussiness, c'est dans quelque trois mois.