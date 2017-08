Ils sont tous mortifiés et désemparés. Ils ne savent plus quoi faire et comment peuvent-ils sortir de l'opprobre.

Ils, ce sont les cadres et agents de l'Administration publique, venus de toutes les provinces du pays et ayant satisfaits au concours de recrutement dans les quatre Directions Standards en rapport à la réforme de la Fonction publique, amorcé par le Gouvernement en 2015-2016. Tous sont cantonnés à la Primature pour un sit-in afin de tenter de faire pression au Gouvernement et obtenir gain de cause à leurs revendications.

C'est-à-dire, le paiement de leurs salaires, primes, frais de mutation et d'installation qu'ils n'avaient jamais perçus depuis plus de neuf (9) mois. A ceci, s'ajoute le cas des Nouvelles Unités qui ont fait autant d'années d'impaiement. Et pourtant, en quittant leur milieu d'origine, chacun avait reçu du Gouvernement les garanties nécessaires pour pouvoir exercer les nouvelles fonctions avec assurance et sécurité sociale. Comme quoi, tous les avantages ci-dessus énumérés leur ont été garantis.

Ils sont pour la plupart des responsables de familles qui ont laissé femmes et enfants aujourd'hui, dans l'embarras parce qu'incapables de payer les frais de loyers et frais d'études de leurs enfants.

Exaspérés, d'autres n'ont pas hésité d'exprimer leur ras-le-bol, du fait qu'ils avaient des emplois rassurants et rémunérateurs d'où ils sont venus, par exemple, en détachement au cabinet d'un gouverneur de province avec une prime qui peut atteindre, le mille dollars. Qu'à cela ne tienne, patriotisme et nationalisme obligent, ils ont tout abandonné dans l'espoir de faire carrière et servir l'Etat congolais dans les quatre Directions Standards au niveau national. Fort malheureusement, les promesses qu'ils ont eues, au départ, se sont englouties dans les oubliettes de l'histoire.

Interrogé par la presse, Mwamb Kabukoj Albert, un des responsables délégués du groupe, dit que ça fait bientôt, trois jours qu'ils passent nuit à la belle étoile, c'est-à-dire, devant le Ministère de l'Intérieur et en diagonale de la Primature. Valises et bagages étalés à même le sol, ils bravent toutes les intempéries de nuit et font face aux caprices de "Schégués", ou "Kuluna" qui voltigent tout autour.

Dans le contact avec la Primature, la délégation a été reçue ce mercredi 30 août 2017, par un des conseillers du Premier ministre Bruno Tshibala, a fait savoir Albert Mwamb. D'après lui, le Conseiller a promis d'en parler au Premier ministre et que dans les heures qui suivent, Bruno Tshibala ne manquera pas à les rencontrer d'autant plus que ceci, constitue une urgence ou un cas humanitaire.

Structures standards qu'est-ce ?

C'est depuis 2002 que le Gouvernement avait initié la Réforme et Modernisation de son Administration publique qui a pour objectif majeur, doter le pays d'une Administration publique moderne et performante, capable de contribuer à la refondation de l'Etat congolais, au renforcement de son efficacité et de booster le développement. D'où, le cadre organique des Structures Standards à Compétences horizontales communes à toutes les administrations centrales des Ministères, Institutions et Services publics avait préconisé quatre (4) Directions. Il s'agit des: Direction des Ressources Humaines (DRH), Direction Administrative et Financière (DAF), Direction d'Etudes et Planification (DEP), Direction Archives et Nouvelle Technologies de l'Information et Communication (DANTIC). A côté de ces quatre Directions, deux cellules sont organisées autour des chefs d'Administration. Il s'agit de la Cellule Technique d'Appui et de la Cellule de Gestion des projets et Marchés publics.

De l'implantation

L'implantation des Structures était prévue dès septembre 2015, dans les Ministères suivant: Fonction Publique, Finances, Budget, Plan, Portefeuille, Santé, Enseignement Primaire, Secondaire et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Développement Rural, Agriculture, Infrastructures, Environnement et Développement Durable et Travaux Publics.

Tandis que l'extension du processus d'implantation était prévue dès janvier 2016, dans les autres services publics de l'Etat.