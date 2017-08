Congo-Kinshasa: La MONUSCO fustige la violation de ses locaux à Kananga

Hier, au cours de son point de presse hebdomadaire, la Monusco a exprimé sa désapprobation de l'incident survenu à Kananga dans une des ses bases.

Durant l'échange avec la presse, Fabienne Pompey, la porte-parole de cette mission onusienne n'a pas voulu faire des commentaires à ce sujet, mais a renvoyé les journalistes au communiqué publié la veille où Maman Sambo Sidikou, le numéro Un de la Monusco, condamnait la violation de la propriété appartenant à l'ONU par des militaires qui poursuivaient un journaliste.

Dans ledit communiqué, la Mission des Nations Unies au Congo invitait le Gouvernement congolais à mettre tout en œuvre pour que les auteurs matériels et intellectuels de l'incident aient à en répondre devant les instances compétentes. Par ailleurs, la mission onusienne exhortait l'Exécutif central du Congo-Kinshasa à veiller à ce que cela n'ait plus à se reproduire tant la chose viole les accords signés entre l'Etat congolais et l'ONU ainsi que les traités internationaux en la matière.

La Monusco fustige, par ailleurs, aussi la dégradation du travail de journalistes ces derniers temps en RDC.

Focus

Les Nations Unies notent une vague des déplacés en provenance du Kasaï vers Tembo, dans l'ex province du Bandundu. Sur le plan humanitaire, l'ONU signale que les humanitaires sont à pied d'œuvre pour apporter une réponse humanitaire aux sinistrés de la catastrophe de Tara, dans la province de l'Ituri où un glissement de terre a causé la mort de plusieurs personnes et a fait des dégâts matériels importants. La porte-parole de la Mission onusienne, Fabienne Pompey a fait part de la réduction du personnel de Radio Okapi. Le processus est en cours et ceux qui sont concernés sont déjà notifiés, a-t- elle dit.