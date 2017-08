Constant dans son intervention, il a demandé aux combattants de l'UDPS à adhérer aux différentes actions pacifiques de rue annoncées par le Rassemblement pour parvenir à arracher la démocratie et l'alternance tant recherchées. Par ailleurs, il reste fidèle à l'idéologie du lider maximo, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le Secrétaire Général de l'Udps ne jure que par le peuple. Il est de ceux qui respectent encore la devise : "le peuple d'abord". «Notre plus grand soucis reste le peuple congolais", a-t-il martelé.

En plus, Jean-Marc Kabund prend à témoin le peuple congolais et en appelle à une mobilisation générale afin de faire front à toute tentative de la famille politique du Chef de l'Etat de repousser les échéances électorales.

A défaut, l'Udps ne tolèrera plus le Président Joseph Kabila au-delà du délai prescrit. Pour lui, l'Accord politique de la Saint sylvestre est le seul document officiel qui a accordé la légitimité au Président de la République. "Et, ce même texte fixe les fondements et les principes devant conduire aussi bien à la gestion du pays, en cette période, qu'à l'organisation des élections démocratiques", a-t-il insisté.

Pendant que la CENI évalue le processus électoral à Kananga, l'UDPS, à Kinshasa, sous le commandement de Jean-Marc Kabund, a tenu un point de presse, hier, mercredi 30 août 2017, à son siège de Limete. A peine revenu de l'Europe, il a voulu partager avec les combattants les informations et décisions brutes, fruits d'une intense activité de sa tournée. Ici, il a insisté sur l'application de l'Accord, avec à la clé, l'organisation des élections au plus tard le 31 décembre 2017.

Dans son intervention, il a aussi abordé plusieurs sujets dont la violation de l'Accord de la Saint et l'exigence de son respect surtout, au sujet de l'organisation des élections au plus tard fin décembre 2017.

