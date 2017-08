La réactivation des évêques pour éviter le chaos en République Démocratique du Congo suite au couac électoral en perspective est plus que d'actualité. Annoncée pour décembre 2017, précisément avant le 31, par l'Accord de la Saint Sylvestre, les joutes électorales sont voulues désormais intenables dans ce délai par la CENI, la structure même qui doit organiser lesdites élections. Quatre mois avant la fin de l'année, il n'y a ni chronogramme clair qui révèle à quand le vote, ni même un fichier électoral achevé et quelques lois essentielles. Certainement que les assises de Kananga sauront lever un pan de voile sur ces aspects. Toutefois, le Rassop/Limete et d'autres forces politico-sociales exigent, plan d'actions de pression à la pointe, des élections avant le 31 décembre de l'année en cours.

Evêques, dit-il, ne peuvent vouloir que la barque Congo-Kinshasa puisse sombrer dans l'océan des contradictions politiques. Il note, comme tout congolais observant le microcosme politique, que des voix, et pas des moindres, s'élèvent déjà pour demander la réactivation de la CENCO. Mais, il signale que si les évêques avaient accepté d'arbitrer les discussions directes, c'est parce qu'une demande formelle avait été effectuée par les interfaces attitrés. Si cela se fait, encore, ils auront à l'examiner et, aussi, scruter ce qu'il faudra faire conformément au contexte politique.

