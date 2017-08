Congo-Kinshasa: EPSP - La grève des enseignants s'annonce à l'aube de la rentrée scolaire !

Vanessa et Nathalie, élèves au Collège Kionge le Grand 2, ont exprimé aussi leurs inquiétudes. Les professeurs de l'institut Kabalo, essoufflés par cette même misère ont les mêmes langages. Maman Lolertine, chargée d'inscriptions dans le même institut, présente la difficulté liée à la baisse du taux d'inscriptions et la rareté des parents. Toutefois, elle ne perd pas espoir de voir beaucoup d'élèves la semaine après la rentrée scolaire.

Cette situation est gravissime, dit-elle. Car, il est incapable d'assumer la responsabilité en tant que parent, et ce, même d'acheter un crayon de 100Fc. Les enseignants de l'école Saint Georges se sont exprimés en ces termes: « qui aidera qui» ? Faisant allusion à la promesse non tenue du gouvernement avec le réajustement de salaire au taux de 1425Fc. Que dire de nouvelles Unités et de ceux qui doivent aller en retraite. Ils toujours non payés.

Les enseignants des écoles privées conventionnées catholiques, sont eux-aussi, préoccupés par la grève de leurs collègues du secteur public ou non conventionné. M. Georges Sindu, directeur du complexe scolaire Saint François de Sales, l'a manifesté des vives voix. Le salaire que perçoit chaque enseignent est très dérisoire et ne permet pas de nouer les deux bouts du mois. C'est tout un miracle pour subvenir à l'alimentation des enfants. D'où, la rentrée scolaire en ce début du mois de septembre constitue un véritable casse-tête. La question que les parents se posent est celle de savoir, « Comment vont-ils s'en sortir »? Ils comptent ce jour, que sur des promesses aléatoires d'autres membres de famille pour préparer cette rentrée même à la vaille que vaille.

La rentrée scolaire, était jadis un événement important pour les parents et les écoliers. Actuellement, elle est un facteur stressant. A une semaine de la rentrée scolaire, celle-ci s'annonce très timide. Les parents ne semblent pas s'en préoccuper. Ils paient les acomptes des frais scolaires et confirmation des places à compte goûte.

