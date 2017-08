Congo-Kinshasa: Kinshasa. Selembao - L'érosion au quartier Matondo développe la pollution !

Le quartier Matondo, situé dans la très vaste commune de Selembao, vit depuis plusieurs années déjà, des sérieux problèmes liés notamment, à l'absence de l'eau, de l'électricité, ainsi qu'aux calamités naturelles.

Ce quartier se trouve à quelques mètres de la route de Matadi, près de la commune de Mont-Ngafula. Les habitants de ce coin assez reculé de la capitale, déplorent le manque de soutien de la part des autorités publiques, qui nourrissent toujours des promesses à blanc. Malgré les efforts consentis par la population, elle seule, pour essayer d'arrêter tant soit peu le problème d'érosion, la menace demeure frétillante.

La population du quartier Matondo, dans la commune de Selembao est toujours aux aguets, face à cette menace érosive qui ne cesse d'inquiéter sa tranquillité. Il y a un peu plus de cinq ans, les pluies diluviennes et torrentielles qui se sont abattues ont causé du tort à ce recoin de la capitale congolaise. Cela a créé de fortes érosions, qui ont d'ailleurs entraîné, avec elles, plusieurs maisons. Les canalisations d'eau ont été endommagées, ainsi que les câbles du courant électrique. Et, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, toutes les familles dont les habitations ont été détruites, n'ont bénéficié d'aucune aide financière, ou matérielle de la part de qui que ce soit. Et, ils sont toujours quémandeurs d'un dédommagement provenant du Gouvernement.

Avec les efforts personnels et musclés des habitants du quartier Matondo, du moins, pour ceux qui sont encore là, l'érosion a été fortement maîtrisée depuis quelques années. «Nous avons planté des bambous à l'intérieur du site où il y a eu érosion. Et quelques temps après, ces derniers ont poussé. Ce qui fait que la situation semble temporairement être calmée», déclare donc, un certain Jean-Pierre, un rescapé des précédentes érosions. En effet, le bambou est un arbre qui lutte efficacement contre les érosions, à cause de l'élasticité et de la résistance de ses racines. C'est donc, un gros moyen de stopper net l'évolution d'une telle calamité.

Ecologie touchée!

Pour remplir et tuer le creux causé par ces érosions, les habitants de ce quartier jettent désormais des immondices et tout ce qui va avec, dans cet énorme trou. Ils estiment qu'au bout de quelques temps, lorsque toutes ces ordures vont atteindre le niveau normal de la terre, ils pourront de nouveau récupérer cet espace, et construire de nouveaux logements.

Seulement, le tas d'ordures qui continue à être accumulé par la population, elle même, fait désormais le sujet d'une grande atteinte à la pollution. Au fur et à mesure que ces habitants respirent le gaz toxique que produit cet environnement, ils sont exposés, derechef, à plusieurs problèmes de santé, immédiatement, tout comme à la longue. Malgré que ces habitants déclarent n'avoir aucune autre solution, les entités compétentes ont très certainement d'autres préalables pour pallier ce problème. La balle est donc, dans le camp du Gouvernement. A lui, d'agir rapidement avant le retour de madame la pluie dont les foucades sont généralement de nature à tout bouleverser.