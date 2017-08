Congo-Kinshasa: Construction anarchique - La RDC appelée à recourir au plan d'aménagement !

En clair, le pays doit avoir un plan de désengorgement. Tout le monde ne peut construire n'importe où et n'importe comment. L'état doit se réveiller de son profond sommeil et prendre ses responsabilités en mains. Dans la plupart de cas, l'Etat lui-même favorise ce phénomène en donnant aux tiers de terrains même dans des endroits indus. L'Etat doit mettre fin à cela. Pire encore, tout le monde au Congo est appelé ingénieur ou constructeur.

Selon certains spécialistes, ces constructions anarchiques sont dues au débauchage des agents des titres immobiliers et du cadastre qui, après avoir loti, tout en réservant les espaces verts pour cause d'utilité publique, commercent et vendent ces espaces en coulisse auprès des particuliers. C'est ce qui crée l'anarchie tant déplorée. Il faut que l'Etat congolais ait un type nouveau des gestionnaires des sites mais en même temps, un plan actualisé d'aménagement. Un pays comme la RDC, ne doit pas manquer un plan d'urbanisme et un service d'urbanisation aguerri.

Pour ce qui est de la construction anarchique, le pouvoir public à travers ses services compétents des affaires foncières, de l'urbanisme et habitat, des travaux publics, et aménagement du territoire devrait travailler en synergie ou mieux, en coordination transversale avec tous les services.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.