Congo-Kinshasa: Après le 31 décembre 2017 / Félix Tshisekedi - Vers une nouvelle transition !

Le chemin des élections en RD. Congo se corse, et prend désormais, une tournure improbable avec sur son parcours, les fameux accords, discussions et évaluations.

Au moment où la locomotive de la CENI, avec derrière elle, tous ses wagons, est castrée à Kananga, pour amorcer les manœuvres de l'évaluation du processus électoral, le Rassemblement des Forces Politiques et sociales acquises aux changements, lui, par le biais de son Leader, Félix Tshisekedi, actuellement en Europe, rejette, sans aucune autre forme de procès, cette réunion, et réaffirme sa volonté de foncer vers la transition. Une transition qui, sans les moindres détails, se tiendrait autrement, sans Kabila. Comment se fera-t-elle et avec qui, Félix Tshisekedi n'en dit mot. Il y croit, tout de même.

A partir de l'étranger, où il joue depuis quelques temps au Magellan, Félix Tshisekedi, patron du Rassemblement constellé à Limete, continue à faire des déclarations fortes et interpellatrices, à l'endroit du pouvoir en place, et de la population congolaise. Ceci, toujours dans le but de rappeler à toute oreille, les retombées de l'Accord du 31 décembre qui, malencontreusement, tendent vers un penchant de non-respect. Cet accord, dont les verdicts ont d'ailleurs été rappelés et confirmés par le Premier ministre Bruno Tshibala, prévoyait donc, d'organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales en premier lieu, à la fin de cette année 2017.

La CENI, consciente de son impossibilité à réaliser cet exercice, l'a mutatis mutandis, renvoyé pour une année qu'elle croit intangible. A la suite de tout cela, tombe sur la table du processus électoral, l'idée de la tripartite CENI-CNSA-Gouvernement, dont les premières procédures se trament dans la ville de Kananga. Sous les yeux vigilants de la communauté internationale, de l'ONU, et de plusieurs organismes internationaux, cette évaluation tripartite va fixer, normalement, les échéances pour situer le clou même de l'organisation des élections libres et démocratiques en RD. Congo.

Etant donné que ces décisions de l'Accord, à laquelle les Evêques du Congo ont d'ailleurs participé, et sont même appelés de revenir au secours de la roue croche-pattée, n'arrivent pas à être respectées, la seule voie, pour le Rassemblement, demeure donc, d'entamer le chemin de la descente pour une transition pacifique. Et ceci, de l'avis de Félix Tshisekedi, cette transition se ferait sans le Président Joseph Kabila, pour ne pas lui permettre, à lui et tout son Gouvernement, d'allonger, une fois de plus, son timing à la tête du pouvoir.

Ce même Rassemblement, après ses multiples matinées politiques, prévoit également, un meeting populaire, le dimanche 3 septembre 2017 à Kinshasa, ainsi que dans toutes les provinces de la RD. Congo. Il déclare en tant que défenseur du peuple congolais, vouloir réclamer les droits qui sont les leurs, en exigeant, entre autres, la mise en application des différentes recommandations de l'Accord de la Sylvestre.

Mais, comme le Rassemblement le demande, si la transition doit se faire, où va-t-elle se dérouler? Et avec qui? Pour aboutir à quelle finalité? Ne serait-il pas raisonnable d'attendre ce que va donner l'évaluation? Pour le bien du pays et de la population, les deux tendances sont, plutôt, censées prendre des décisions réfléchies afin d'éviter une réverbération allergique à une situation qui est déjà assez tragique pour le moment.