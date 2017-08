Congo-Kinshasa: Pas de confusion / Kananga - Zéro calendrier électoral !

On en sait un peu plus maintenant sur ce qui trame à Kananga. Il s'agit ni plus, ni moins qu'une évaluation interne de la CENI à laquelle sont associés les représentants issus des autres instances institutionnelles, telles que le Gouvernement, le CNSA et le CSAC.

De manière claire, l'un des participants, contacté hier, dans la soirée, soutient qu'il est question de poser le diagnostic, de relever les contraintes et les urgences, de les chiffrer et, même, d'étudier de fond en comble les délais réglementaires et légaux dont la CENI aurait besoin, pour l'organisation des prochaines élections. Pour éviter la confusion, il n'est donc pas question de parler, à ce stade des travaux, d'un quelconque calendrier électoral, ni d'en livrer les moindres dates indicatives en termes de chronogramme.

Autrement dit, le but visé à Kananga est de préparer la Tripartite, en apprêtant une feuille de route de la CENI qui sera soumise, le moment venu, à la table de discussions avec le Gouvernement et le CNSA qui, elles, sont projetées à la mi-septembre 2017. La date précise n'est pas encore fixée. Le lieu aussi. Tout au moins, selon des informations croisées, c'est lorsque la Tripartite se tiendra que la CENI, en vertu des options levées, se retirera pour toiletter, épousseter, arranger ou, même, rajuster le chronogramme, avant l'annonce officielle au public. Le tout sera dans l'ordre, selon les termes de l'Accord de la Saint Sylvestre qui prévoit qu'une évaluation se fasse, au cas où la tenue des élections venait à être perturbée jusqu'au point de bousculer la date du 31 décembre 2017, fixée au Centre Interdiocésain, sous la barbe des Evêques.

Au demeurant, il y a lieu de souligner qu'ouverts lundi à Kananga, les travaux s'étaient poursuivis mardi dans les commissions. Hier, en effet, l'on en était encore à des discussions techniques et opérationnelles, avant de formuler les recommandations sans lesquelles, la CENI ne saurait présenter des projections réalistes et admissibles à l'imminente Tripartite. Ce jeudi, puisque les assises étaient à la phase semi-finie, l'on peut s'attendre aux premiers éléments de ce qui pourrait constituer l'avant-goût de la grande nouvelle. En attendant, sans perdre du temps dans des spéculations oiseuses, il y a, néanmoins, une constance articulée autour du report des élections. Nangaa l'avait déjà dit à Genève. La SADC l'a réaffirmé dernièrement, depuis l'Afrique du Sud.

Tous les indicateurs sont au rouge. L'absence des lois essentielles, le retard pris dans l'enrôlement des électeurs au Kasaï, les difficultés de financement, l'absence du fichier électoral, sans oublier, les affaires d'insécurité récurrente et, même, la non-convocation du corps électoral qui constituent, en un mot comme en mille, des choses qui seront, certainement, évoquées à Kananga, pour sous-tendre les ratés enregistrés dans la mise en œuvre de l'Accord de la Sylvestre.

A cela, il faudrait y ajouter l'absence du calendrier ainsi que la problématique des appels d'offres pour les kits électoraux, les délais de commande et de livraison des kits, les délais de déploiement des kits et la fixation des jours des scrutins. Quant à la séquence, c'est-à-dire, la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales, c'est aussi une autre face de l'iceberg. Il était convenu que les élections combinées se tiennent le même jour et en une séquence. Ce qui veut dire qu'il serait hasardeux d'y aller autrement, sans que le dispositif de la séquence ne devienne, lui aussi, une nouvelle barrière sur le chemin de tous ceux qui, comme Félix Tshisekedi, insistent sur la tenue ne serait-ce que de la présidentielle, au plus tard, le 31 décembre 2017.

LPM