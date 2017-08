Congo-Kinshasa: La Fondation Denis Kambayi met le cap sur les élections !

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la Fondation Denis Kambayi a également un volet lié à l'encadrement des jeunes sportifs pratiquants les arts martiaux. Quelques jours passés, la FDK a organisé une série de combat de judo, à l'Alliance Franco Congolaise, à Lemba. L'ouverture de ce festival a été marquée par une caravane qui est partie du couloir Saint Denis à Super Lemba jusqu'à l'Alliance Franco Congolaise sur By-pass. Dans la perspective, des combats phares opposeront très bientôt la sélection de judoka de Lemba que dirige Me Mangama contre la Judo club de l'Unikin. La FDK se veut être une Fondation à des actions concrètes et visibles.

Pour Denis Kambayi dont sa force politique n'est plus à démonter, l'esprit c'est d'amener la jeunesse à comprendre que la seule voie pour accéder démocratiquement au pouvoir, ce sont les élections. Ensemble, allons-y, a-t-il exhorté en termes de réarmement moral. Mais, pour y arriver, les idéaux tournent autour de ce slogan : «FDK, pour la gloire de Dieu et le progrès de la patrie».

La Fondation Denis Kambayi veut lutter contre le chômage des jeunes, et promouvoir ces derniers à devenir des vrais responsables, partant aller de l'avant. Denis Kambayi qui connaît les jeunes, et les jeunes le connaissent aussi très bien, a un autre programme sur la salubrité, pour un environnement sain, Kinshasa la belle, avec des stratégies plus simple que jamais. Parlant des objectifs politiques, Denis Kambayi, fier des valeurs que défend sa Fondation bien ancrée dans toute la Ville-Province de Kinshasa, veut soutenir certains jeunes leaders, d'une manière ou d'une autre, pour gagner les élections.

D'abord, les objectifs à caractère social, puis, les objectifs politiques. Par les objectifs sociaux, à en croire Denis Kambayi, la FDK viendra de temps à temps au secours de ses membres bien identifiés et qui sont promoteurs des petites et moyennes entreprises dans des endroits aussi bien identifiés.

Les membres de cette Asbl qui a des objectifs politiques et socioculturels se sont retrouvés, mardi 29 août dernier, au siège de la Section Lemba, pour une réunion de prise de contact avec les nouveaux membres et l'installation du nouveau comité de cette Section.

