Les assises ouvertes à Kananga prennent la vitesse de croisière. Si ces derniers portent plus sur le processus électoral, pour le Vice-Premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, ce rendez-vous aura été le dernier test de la pacification réussie de l'espace Grand Kasaï endeuillé suite aux affres du phénomène Kamuina Nsapu.

Présidant la cérémonie d'ouverture de l'atelier préparatoire de l'évaluation du processus électoral, en tant que représentant du Premier Ministre Bruno Tshibala, le VPM Ramazani Shadary n'a pas manqué de glisser un mot sur l'aspect sécuritaire. «Je confirme ce jour que l'espace du Kasaï, du Kasaï central et les deux territoires de la Lomami sont sécurisés. Et je demande donc à la CENI de déployer son matériel et son personnel sur terrain aux fins de débuter l'enrôlement sans plus attendre», a-t-il déclaré.

La ville de Kananga, symboliquement choisie en tant que terre natale du droit constitutionnel congolais pour avoir abrité les travaux de la première constitution de la RDC, abrite cette fois les travaux de l'atelier d'évaluation du processus électoral. La cérémonie d'ouverture a été présidée hier par le VPM Ramazani Shadary au nom du Premier Ministre, en présence de 4 Ministres d'Etat et trois ministres, du Vice-président du CNSA, Adolphe Lumanu représentant le Président de cette jeune institution empêché, du président de la CENI, celui du CSAC, l'ambassadeur du Zimbabwe représentant la SADC, les chefs des missions diplomatiques et représentants des agences du système des Nations Unies et ceux des organisations internationales. Le VPM Ramazani Shadary a déclaré la crise sécuritaire achevée au Grand Kasaï.

Après le mot de bienvenue du Vice-gouverneur du Kasaï central, le Président de la CENI a fait un état des lieux du processus électoral caractérisé par des avancées majeures notamment, l'enrôlement de 40.600.000 électeurs à ce jour. Le financement du processus électoral et les lois restantes sont des défis à relever avec diligence, a dit Monsieur Nangaa. Pour le Vice-président du CNSA, Adolphe Lumanu, son institution a pour mission, au terme de l'accord, de suivre tout le processus électoral et de participer à toutes les réflexions y relatives.

Dans son mot d'ouverture, au nom du Gouvernement et du premier Ministre qu'il représente, Emmanuel Ramazani Shadary a indiqué que le Gouvernement a accompli sa part jusqu'à ce jour pour le financement du processus et va continuer de faire davantage. La preuve en est le nombre d'enrôlés à ce jour : 40.600.000 Electeurs. S'agissant du cadre légal restant pour parachever le processus électoral, le Gouvernement a pris l'engagement de transmettre au Parlement les projets des lois exigées par la CENI.

Enfin, en ce qui concerne la sécurisation du processus, tâche qui incombe à l'exécutif national, le VPM Ramazani Shadary a noté que jusqu'à ce jour, les opérations électorales se sont déroulées sans incident majeur. Ce qui augure des lendemains meilleurs pour les prochaines échéances, a-t-il dit avant de marteler: "les élections auront bel et bien lieu. Il faut s'y préparer". Ramazani Shadary a officiellement annoncé la pacification totale de l'espace grand Kasaï, récemment en proie à l'insurrection "terroriste".

Sur ce, il a exhorté la CENI à lancer les opérations d'enrôlement des électeurs dans les provinces du Kasaï et Kasaï central ainsi que dans les deux territoires de Luilu et Kamiji dans la province de Lomami à partir du 4 septembre 2017 comme annoncé auparavant par le Président de la centrale électorale.