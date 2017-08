Cameroun: TIC - Du travail au bout d'un clic

Une start-up offre une plateforme d'échanges entre entreprises et chercheurs d'emploi.

«Nous voulons informer les entreprises qu'en s'inscrivant sur ce site, elles gagneront en visibilité et en contacts. Le recrutement sera plus facile, la structure dans le besoin a la possibilité de faire des prospections et de passer des annonces.

Les jeunes quant à eux pourront postuler en ligne par rapport à l'offre postée ». Propos de Yolande Asumu, directrice générale de iCubefarm, ce jeudi à Douala. La structure, une plateforme panafricaine en ligne, souhaite innover dans le domaine de la recherche de l'emploi. Ce 24 août donc, l'entreprise a organisé un déjeuner professionnel de présentation de son portail d'échanges.

La rencontre a eu lieu dans la salle de conférence du Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam), en présence de chefs d'entreprises, de jeunes en quête d'emploi, etc. Pour les promoteurs de la rencontre, il faut améliorer les chances des chercheurs d'emploi. Internet reste un outil puissant dans cette quête. Yolande Asumu s'est donné pour objectif de mettre en relation les entreprises et les pourvoyeurs d'emploi à travers un portail en ligne.

Le projet prospère depuis deux ans en Guinée équatoriale et veut s'étendre à travers toute la zone Cemac, puis dans l'Afrique tout entière. La startup équato-guinéenne s'est associée à l'entreprise camerounaise Njorku, dirigée par Churchill Mambe, qui fait également dans la recherche de l'emploi en ligne. Dans son exposé, M. Mambe a expliqué qu'il est possible de postuler et d'avoir des entretiens d'embauche à travers les réseaux sociaux Whatsapp, Skype, Linkedin et autres, le tout étant de correctement s'approprier l'outil informatique.

Une manifestation d'affaires est prévue dans les jours à venir, pour offrir aux entreprises inscrites l'occasion de présenter leurs produits et services sous forme d'exposition au public.