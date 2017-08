Madagascar: Cyclisme / 102 km sur RN2 - Ravoatabia plus fort, plus expérimenté

La prochaine course que concoctera la ligue d'Analamanga aura lieu le dimanche 3 septembre, cette fois sur la RN1. Quant au programme d'activités de l a fédération, après les championnats de Madagascar en fin juillet, le « Trophée des as » ainsi que le « Grand Prix de l'amitié » seront prévus en novembre. Et l'événement majeur de l'année comme à l'accoutumé, le Tour cycliste international de Madagascar, qui en est à sa 14e édition se tiendra en décembre.

Une course en ligne sur une distance de 102 km sur la RN 2 dont l'arrivée à Imerinkasinina s'est tenue ce week-end afin de permettre aux coureurs de garder et d'améliorer leur performance en vue des prochaines compétitions organsinées par la fédération malgache de cyclisme.

