Madagascar: Ressources - Les bois de rose à vendre

Si le gouvernement tient toujours compte de cette idée de commercialisation des bois de rose, il doit redoubler leurs efforts dans les recommandations de la Cites notamment sur les mesures prises contre l'exploitation et l'exportation illégale de ces bois précieux. Dans l'affaire du bois de rose de Singapour, par exemple, tout le monde attend la poursuite des «complices locaux». La plainte contre X déposée au mois de mai par la direction de la législation et des contentieux (DLC) de la Primature semble ne donner aucune suite.

Pour la Cites, Madagascar doit «juste» remplir certaines obligations pour avoir l'autorisation de vendre les bois précieux saisis. Il doit notamment soumettre à la 18e conférence des parties des rapports significatifs sur le renforcement de contrôle et sur les mesures prises contre l'exploitation et l'exportation illégales de bois de rose, de bois d'ébène et de palissandre, ainsi qu'un rapport de l'inventaire d'au moins un tiers des bois saisis et déclarés.

Pourtant, la commercialisation de ces bois précieux reste encore soumise à certaines conditions au niveau de la Convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction (Cites), selon ce membre du gouvernement. C'est entre autre une raison pour laquelle les autorités comptent mettre en œuvre le plan d'action Cites relatif aux bois de rose et bois d'ébène comme il a été évoqué lors du conseil des ministres d'hier.

de vente », a déclaré hier au téléphone Johannita Ndahimananjara, ministre de l'Environnement de l'écologie et des forêts. Et elle n'en est pas à sa première déclaration. En avril, le membre du gouvernement évoquait cette idée à propos

