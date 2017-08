Tunisie: Une initiative, des questions

On pressentait que Rached Ghannouchi préparait sa réplique et elle est tombée ces derniers jours : il vient de demander à son groupe parlementaire de soumettre au Parlement une initiative législative visant à voter une loi qui réinstaurera le système des wakfs (habous abrogés par le président Bourguiba en 1957) et de faire en sorte que l'argent qui en découlera soit consacré au financement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Et la polémique de démarrer. Est-on revenu aux premiers mois de la révolution quand Ennahdha militait pour que la charia islamique soit inscrite comme le principe fondamental sur lequel doivent reposer toutes les lois en Tunisie ?

Imed Khemiri, porte-parole d'Ennahdha, a beau répéter que Ghannouchi parle du système des fondations pratiqué dans beaucoup de pays européens et aux Etats-Unis où les mécènes créent des fondations en leurs noms et leur lèguent une partie ou parfois la totalité de leur fortune et les chargent de la consacrer au financement de la recherche scientifique et médicale et à l'octroi de bourses d'études et de recherche aux étudiants provenant généralement de milieu modeste ou pauvre.

Malheureusement, les arguments invoqués par Imed Khemiri n'ont convaincu personne parmi ceux qui considèrent que l'initiative de Ghannouchi n'a aucun lien avec ce qu'il appelle l'économie solidaire qui fonctionne avec d'autres mécanismes et obéit à d'autres normes.

Ils estiment plutôt qu'il s'agit d'une initiative visant à revivifier des pratiques en contradiction avec la nature civile de l'Etat, qu'Ennahdha n'est pas sorti de son référentiel idéologique ikhwaniste bien que ses dirigeants répètent à longueur de journée que leur parti est devenu un parti politique comme les autres, c'est-à-dire un parti qui exerce ses activités sur la base des principes contenus dans la Constitution du 27 janvier 2014.

D'autres commentateurs placent le débat au niveau de l'action et de la réaction en soulignant que Ghannouchi s'est trouvé cette fois obligé de réagir à l'initiative du président Caïd Essebsi en retournant à ses premières amours pour dire aux Tunisiens que la solution à la crise de l'enseignement supérieur public se trouve dans la législation islamique en incitant les riches de la cité à le financer et à prendre en charge la recherche scientifique à laquelle l'Etat consacre des miettes.

Et au-delà de la rivalité Essebsi-Ghannouchi qui n'échappe plus à personne et qui se manifeste de plus en plus au grand jour annonçant que le Pacte de Paris datant d'août 2013 a vécu, l'on se demande comment la loi à laquelle appelle le président d'Ennahdha prendra forme.

En d'autres termes, Ghannouchi propose de revoir la décision du président Bourguiba relative à l'abrogation des habous et rendre les terres et les biens devenus propriété publique de l'Etat à leurs anciens propriétaires et à leurs héritiers pour qu'ils reprennent leur ancienne vocation ou destination, celle de servir de fonds consacrés à aider les chercheurs en besoin et à remplir les caisses vides des universités en panne d'argent.

Une autre question : qui va-t-on charger de gérer l'argent qui sera généré par les habous exploités depuis l'indépendance comme les terres domaniales (terres socialistes) et dont les exploitants attendent que l'Etat leur accorde la propriété dans la mesure où ils estiment qu'ils en ont le droit et la priorité absolue parce qu'ils y travaillent et y vivent depuis des décennies entières.

Les observateurs se demandent aussi : pourquoi Ghannouchi a-t-il parlé uniquement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et a oublié les écoles primaires qui méritent elles aussi les milliards des «habous libérés» ?