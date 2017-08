Tunisie: Ces jeunes qui portent les espoirs de tout un peuple

Ces jeunes ont bénéficié de diverses formations «post-graduate» et stages de haut niveau, ainsi que d'encadrements dans la création d'entreprise et le lancement de start-up dans divers domaines aux Etats-Unis.

L'audience accordée par le chef de l'Etat a permis de prendre connaissance des expériences personnelles de chacun et de la nature des projets développés, ainsi que d'examiner la nature des start-up créées par ces Tunisiens dans les nouvelles technologies, l'économie numérique, le développement de logiciels ou de plateformes...

Le président de la République a salué la coopération tuniso-américaine dans les domaines scientifique et culturel, insistant sur l'apport de tels programmes dans l'encouragement de nos jeunes à l'initiative en matière entrepreneuriale, au service de l'économie nationale et de la création d'emploi.

«Nous persévérerons dans notre appui constant à la Tunisie, en consolidant trois piliers essentiels, à savoir l'économie, la sécurité et la gouvernance», avait déclaré l'ambassadeur américain en Tunisie, lors d'un entretien accordé en décembre dernier au journal La Presse, Son Excellence avait expliqué que de nouveaux programmes américains sont prévus et iront crescendo en faveur de la jeunesse tunisienne, des étudiants et des chercheurs. Le cas du programme d'échange «Bourses Thomas Jefferson» a notamment été cité.

Le président de la République a souvent évoqué les bienfaits des formations post-graduate et des stages de haut niveau pouvant s'offrir à nos jeunes. Et il n'a pas manqué de saisir toutes les opportunités pour solliciter auprès des grands pays industriels et des champions de la haute technologie, une plus grande et meilleure offre en la matière, comme encouragement à la jeunesse de cette jeune démocratie tunisienne, sur la voie du développement performant.

La coopération scientifique et culturelle avec les Etats-Unis comporte une multitude de programmes mettant en jeu des bourses d'études et des séjours d'échanges culturels ou de coaching en matière de création d'entreprises ou de start-up.

Ces programmes ont connu depuis un peu plus d'une année une multiplication et une accélération appréciables dues à un renforcement de la coopération entre les deux pays et plus spécialement entre les universités américaines et la Tunisie. A l'image du partenariat démarré avec Columbia University qui représente un modèle qui indique déjà le chemin.