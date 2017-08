Madagascar: AFT - Double événement et une cérémonie d'adieu

L'inauguration des nouvelles salles de classe par le Directeur Marc Sarrazin.

Deux nouvelles salles de classe, pour répondre à la demande croissante d'élèves pour les cours de français, une scène sur mesure pour les spectacles artistiques et un jardin aménagé. C'est le grand lifting que connaît l'AFT Andavamamba et ce qui a été officiellement inauguré par le directeur Marc Sarrazin. Mardi dernier, cette cérémonie très officielle s'est déroulée dans une ambiance plus que musicale. Une prestation du groupe Arondihy qui a présenté une pièce issue de son festival, comme Minah qui a chauffé la salle, ont été au programme. Ces nouvelles salles et infrastructures permettront de mieux répondre aux attentes du public quant aux activités ludiques et artistiques de l'AFT. Mais cette cérémonie a été aussi celle des émotions, car c'était l'occasion de dire adieu au directeur Marc Sarrazin qui termine en beauté son mandat à Madagascar. Ce directeur que tout le monde affectionne et que ses amis, ses collègues et tous ceux qui collaborent avec l'AFT regrettent déjà pour sa grande gentillesse, son travail et sa bonne humeur. Plusieurs sont donc montés sur scène pour entonner une chanson, déclamer leurs textes pour lui montrer leur attachement. Marc Sarrazin cède ainsi sa place au nouveau directeur Jean-Paul Clément.