Madagascar: CFM - Fausse ouverture

Hery Rajaonarimampianina adopte une politique de fausse ouverture au sein du CFM.

Le président de la République a intégré dans cet organe en charge de la réconciliation des personnalités connues auparavant pour être des proches des trois anciens présidents et ce, sans la caution de ces derniers.

Les réactions n'ont pas tardé après la publication par décret pris en Conseil des ministres de vendredi dernier des 33 membres du « Conseil du Fampihavanana Malagasy » (CFM) dont 22 choisis par le comité de sélection national à raison de un par région et 11 désignés par le président de la République.

Les premières réactions ont permis de constater que l'actuel président de la République Hery Rajaonarimampianina et les trois anciens présidents dont Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka et Zafy Albert sont représentés dans cet organe en charge de la réconciliation : Mohamady Sakra (ancien député TIM) et Charles Rabemananjara (Premier ministre de Marc Ravalomanana) pour le premier, Mangalaza Eugène (Premier ministre proposé par Didier Ratsiraka pour l'application des Accords de sortie de crise en 2009), Rasolondraibe Jean Jacques (ministre de l'Intérieur de Didier Ratsiraka), et Boanoro Henri Victor (CSR du temps de Didier Ratsiraka) pour le second ; et Miandrisoa Jean Marcel pour lZafy Albert.

La conclusion qui a été faite est que le régime HVM a fait une ouverture à l'endroit des anciens présidents, à l'exception de l'ancien président de la Transition Andry Nirina Rajoelina qui n'a pas de représentant au sein de ce CFM. On a même avancé que la réconciliation a déjà commencé au sein de cet organe. Or, ce n'est qu'une fausse ouverture. D'après nos sources, Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka et Zafy Albert n'ont pas été consultés avant la publication de la liste des membres du CFM.

Silence. Les trois anciens présidents n'ont pas encore officiellement réagi à la liste des 33 membres du CFM. Et ce malgré le fait que pour eux, la réconciliation nationale doive passer avant toute élection. Si le président national du TIM poursuit ses déplacements en province, l'Amiral Rouge se contente d'observer depuis sa résidence à Faravohitra.

Quant au Pr Zafy Albert, on a appris qu'il aurait été approché par le président de la République, mais ses propositions auraient été rejetées par ce dernier. A rappeler que l'ancien président Zafy Albert était le précurseur de la réconciliation nationale lorsqu'il a lancé son mouvement dénommé CRN ou Comité pour la Réconciliation Nationale. Et s'il n'a pas cautionné le gouvernement de consensus dirigé durant la transition par Omer Beriziky, une personnalité qu'il a lui-même proposée, c'est parce que la suite des événements n'a pas respecté les valeurs qu'il défendait.

Le Pr Zafy Albert a toujours milité pour une vraie réconciliation nationale. Il n'a plus l'ambition de revenir au pouvoir, certes, mais il voudrait que le processus d'une vraie réconciliation aboutisse après une longue crise politique de cinq ans. En tout cas, on attend l'entrée en fonction de ces 33 conseillers du « Fampihavanana Malagasy ». Vont-ils réussir ou échouer ? A rappeler que le FFM (Filan-kevitry ny Fampihavanana Malagasy) a échoué dans ses missions.